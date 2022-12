Model backstage bij Hui lente zomer 2023. Foto ADVERSUS

Wil je model worden, weet dan dat je geduld op de proef zal worden gesteld. Vooral backstage bij de modeshows is het: wachten, wachten en nog eens wachten. Wapen je maar met mobieltje, oortjes of een boek want de verveling ligt op de loer. Alle modellen weten ervan mee te praten.

Modellen backstage bij de modeshows

Wist jij dat modellenwerk voor een groot deel bestaat uit wachten? Foto ADVERSUS

De call time, zoals dat heet, voor een modeshow is vaak vele uren voordat de show begint. Dat is begrijpelijk. In een show lopen al gauw veertig, vijftig modellen mee en die moeten allemaal opgemaakt, gekapt en aangekleed worden. De verhouding visagisten/hair stylisten en modellen is nooit één op één. Daar zit op zich al een vertragende factor.

Wist jij dat modellenwerk voor een groot deel bestaat uit wachten? Backstage bij Hui lente zomer 2023. Foto ADVERSUS

Verder ontbreekt het de ontwerpers en regisseurs, met alle respect, nog wel eens aan slagvaardigheid. Soms wordt er eindeloos gediscussieerd, of de modellen nu in de rij staan voor de generale repetitie of niet. En ongeacht hoge hakken. Nogmaals, het modellenwerk vergt engelengeduld.

Totdat de show begint, want dan is opeens actie vereist, en gaat alles razendsnel in zijn werk. In grote shows showen de modellen soms maar één outfit maar als er meerdere exits zijn, moet er soms razendsnel worden omgekleed.

Castings en fittings

Maar er zijn nog meer aspecten aan het show lopen waarbij soms eindeloos gewacht moet worden. Bij castings bijvoorbeeld. Soms staan er wel honderden meisjes in de rij die allemaal door de casting directeur gezien moeten worden. Het kan uren duren voordat je aan de beurt bent. En dan is er nog de fitting: het moment waarop de kleding voor de modeshow gepast moet worden zodat er nog een en ander aan versteld kan worden.

Foto shoots

Zelfs tijdens foto shoots kan het soms tergend langzaam gaan. Of er daar veel gewacht moet worden, zal van het type productie afhangen. Maar feit is dat wachten deel uitmaakt van de job en geen model die erover zal klagen. Want als model heb je niets te zeggen :-)