De haarkleurtrends voor 2023 worden warmer. Rood is hot!

Rik Goedhart van Authent’hair praat ons bij over de haarkleurtrends voor 2023. Good bye grijs, hello rood!

Rode haarkleuren zijn hot. Foto Charlotte Mesman

Rik Goedhart, Authent’hair, Amersfoort

Eerst komt de haarsnit, dan komt de haarkleur. De haarkleur moet je haarcoupe completeren. In de haarsnitten zien we tegenwoordig veel laagjes en meer gestylede haarcoupes, vertelde Rik Goedhart van Authent’hair in Amersfoort ons al, maar hoe zien de haarkleurtrends voor 2023 eruit? Dat vertelt Rik ons vandaag:

Minder blond, meer balayage

‘We gaan iets minder van blond zien,’ zegt Rik. ‘Blond doet nog wel mee, maar als je al blond hebt, dan kiezen we dit seizoen vaak voor balayages, met best wel veel diepere kleuren van jezelf, je eigen haarkleur. Dus als je meer een brunette bent, dan kun je nog blond in de punten hebben maar ook dat blond wordt warmer en zachter.’

Warmere kleuren in de haarkleurtrends voor 2023

Warmere haarkleuren voor de winter. Foto Charlotte Mesman

‘Het is natuurlijk sowieso altijd zo dat de kleuren als we de herfst en winter ingaan, wat warmer en zachter worden. En dat zie je voor winter 2022 2023 ook zeker wel gebeuren.’

Good bye, grijstinten!

Haarkleurtrends 2023. Foto Charlotte Mesman

‘Als we naar de brunette kleuren kijken, dan zie je dat er nog mensen zijn die niet echt kunnen afstappen van het mushroom brown, van dat hele donkere koele van de afgelopen jaren. Die koele tinten zijn op hun retour. We gaan voornamelijk echt wel meer de kant van auburn brown op, de wat warmere kleuren.’

Rood is hot

Rode haarkleuren zijn hot. Foto Charlotte Mesman

‘Ook zie je veel haarkleuren in kopertinten terugkomen, en dan niet als één enkele kleur maar met veel dimensie erin. Dus dan begin je met de koper en dan vervloeit het meer naar een soort blond wellicht, of we combineren verschillende kleuren in die kopertinten met elkaar.’

Natuurlijk grijs

‘Het is zoveel mooier om met grijs haar te werken in plaats van er maar tegenin te gaan.’ – Rik Goedhart, Authent’hair

‘Van die koele grijstinten stappen we dus af, maar natuurlijk grijs haar is in ere hersteld. Je ziet steeds vaker dat het grijs niet meer hard weg hoeft, maar dat het zacht erdoorheen mag glinsteren. Het is meer camoufleren dan weghalen. Dat is iets waar we echt heel blij mee zijn, zowel de klant als de kapper. Het is zoveel zachter, en mooier en natuurlijker om met grijs haar te werken in plaats van er maar tegenin te gaan.’

Met dank aan Rik Goedhart, Authent’hair, Noordewierweg 166, Amersfoort, https://nl.authenthair.com/

Door Charlotte Mesman voor TRENDYSTYLE

