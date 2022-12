Rood is de modekleur voor 2023 en je draagt ‘m van top tot teen

Rood is dé kleur voor 2023 maar het is ook de kleur bij uitstek voor de Feesten. Wil je ons mode advies? Ga van top tot teen in het rood!

Rood is de modekleur voor 2023. Photo courtesy of Salvatore Ferragamo SS 2023

Rood is de modekleur van 2023, volgens Pantone, de Amerikaanse kleurenspecialist, Viva Magenta, een roodblauwe kleur. Met andere woorden: rood is een kleur die we weer overal gaan zien. In de mode maar ook in de haarkleuren en de make-up.

Rood is de modekleur voor 2023

Rood is een heel boeiende kleur. Er valt van alles over te zeggen. Zo is rood de kleur van de liefde en passie maar ook van gevaar. En ja, van macht. Denk maar eens aan al die koningen en kerkelijke leiders in het rood.

Rood is de modekleur voor 2023. Photo courtesy of Max Mara FW 2022 2023

Dat rood een opvallende kleur is, een blikvanger, hoeven we je niet te vertellen. Kleed je je in rood dan val je op. Het schijnt zelfs dat vrouwen in rood aantrekkelijker zijn voor mannen dan vrouwen in andere kleuren (het zogenaamde Red Dress Effect). Uit onderzoek zou zelfs blijken dat men wel denkt dat vrouwen in het rood gemakkelijker te benaderen zijn, en snel ingaan op avances.

In de mode komen we tegenwoordig weer heel veel rood tegen. We noemden al Viva Magenta. Maar we gaan ook weer volop helrode kleuren dragen. En ook op deze tint laten we natuurlijk de monochrome modetrend los. Kortom, het is helemaal up-to-date om je van top tot teen in het rood te hullen. Wie durft?

Rood is de modekleur voor 2023. Photo courtesy of Valentino SS 2023

Rood in de haarkleuren voor 2023

Meer dan ooit gaan we ook voor rode haarkleuren. Rood is dé haarkleur voor 2023. Dit was wel te verwachten. Als reactie op al die koele haarkleuren – denk aan grijs en asblond – van de afgelopen jaren gaan we nu weer richting warme tinten. Rood leent zich daar bijzonder goed voor.

Toch aarzelen we nog vaak als het op rood in je haar aankomt. Veel mensen (ondergetekende incluis) vragen de kapper tijdens het haarkleuren om vooral dat rode gloedje eruit te halen. Hoe dat komt? Misschien omdat we na al die koele kleuren tijd nodig hebben om aan die warme tinten te wennen.

De modekleur rood voor lente zomer 2023. Photo courtesy of Salvatore Ferragamo

Misschien ook omdat rood, hoe je het ook wendt of keert, een heftige kleur blijft. Het is de kleur – we zeiden het al – van passie, gevaar, temperament, sensualiteit. Allemaal dingen die we misschien best in ons willen hebben (wie wil niet een beetje femme fatale zijn?) maar niet altijd zo direct willen uitstralen.

Rode haarkleuren vragen dus om een beetje lef. Maar zijn we niet allemaal in de loop van de afgelopen jaren wat moediger geworden? Denk maar eens aan ongebruikelijke haarkleuren als blauw en roze. Daar experimenteren we toch ook mee?

Maar mocht je twijfelen dan kun je eerst met een uitwasbare roodkleur experimenteren. Er bestaan tegenwoordig ook rode gloss behandelingen (in de salon) die je al snel weer uitwast, wat natuurlijk een voordeel is als je toch liever rood-af bent maar een nadeel is als je die rode haarkleur supermooi bij jezelf vindt staan.

Een rode touch dankzij balayage

Een andere manier om rood in je haar te verwerken, is tegenwoordig – en dit is vrij nieuw – balayage. Tot voorheen gebruikten de kappers deze techniek vooral om het haar blonder te maken, maar nu zien we ‘m ook steeds vaker in roodtinten. Op deze manier kan je kapper heel mooi rode strengen door je eigen haarkleur verwerken waardoor je een heel natuurlijke rode gloed krijgt.

Verder is het altijd goed om de roodtint op je gezichtshuid af te stemmen. Een vuistregel is: hoe lichter je huidkleur, hoe lichter de roodkleur. Een andere klassieke vuistregel is: warme huidskleuren combineer je met warme roodkleuren, koele huidskleuren met koude roodkleuren. Maar je mag natuurlijk altijd van deze regels afwijken om spannende contrasten te creëren.

Rood in de make-up voor 2023

Rode lippenstift

Rood aan ons lijf, rood in ons haar, maar ook rood op de lippen. Rode lippenstift is een enorme comeback aan het maken. Voor winter 2022 2023 zien we statement lippen, een trend die ons vanzelfsprekend op rode lippenstift brengt. Voor lente zomer 2023 gaan we, aldus het toonaangevende cosmeticamerk MAC een trend zien die wel #cherrylips wordt genoemd en daarin draait letterlijk alles om rode lippenstift. Viva Magenta is hier natuurlijk dé kleur.

Rode nagellak

Tot slot zijn rood gelakte nagels helemaal trending. Zelfs de jongere generatie die klassiek rode nagellak wel eens afdeed als ‘iets voor als je ouder bent’, is er momenteel aan verslingerd. Overigens mag je natuurlijk altijd variëren op het thema: velvet nails met een fluweelachtige finish, hoogglans, mat of met glitter.

Welke tint? Je huidkleur kan je daar helpen. Bij een wat lichtere huid draag je een lichter rood; is je huid wat donkerder dan kun je ook heel goed dieprode tinten hebben.

