Dit zijn de belangrijkste make-up trends voor 2023 volgens MAC

Make-up lente zomer 2023. Backstage bij de modeshow van Stella Jean lente zomer 2023. Make-up: Michele Magnani voor MAC Cosmetics. Foto Charlotte Mesman

Het is weer zover! MAC Cosmetics heeft – in een online masterclass – de belangrijkste make-up trends voor 2023 gepresenteerd. We zetten ze voor je op een rijtje en zullen ze in de komende weken verder uitdiepen. Maar hier alvast een voorproefje. Een uniek trend report dat je als beauty addict niet mag missen. Om gelijk mee aan de slag te gaan!

Make-up trends zomer 2023: SKIN

#cloudskin

In de trend #cloudskin draait het erom hoe de huid het licht reflecteert. Voor winter 2022 2023 is #steamyskin, een huidje alsof je zo uit de sauna komt zetten, een trend. In #cloudskin gaan we niet meer voor een all-over ‘dewy’ huidje maar matteren we, aldus de make-up artiesten van MAC Cosmetics, het midden van het gezicht met een fijne poeder en geven we de kaaklijn en slapen een zachte glans mee. Op die manier krijg je een geraffineerd halo-effect.

#glowstack

In de make-up trend #glowstack gaat het om texturen en de manier waarop deze op je huid opbouwt. Je legt een soort plastic laagje over je huid. Het lijkt een beetje op #steamyskin maar is subtieler. De basis voor deze trend is een perfect huidje dankzij skincare.

#softochre

De #softochre trend ligt de kleur geel uit. Dit is een kleur die in elke huid voorkomt, wat voor een huidskleur je ook hebt. Geel is misschien niet een kleur die je snel voor je make-up zou kiezen maar het creëert een mood, menen de make-up artiesten van MAC. Het is de moeite waard om eens met deze kleur te experimenteren, voor je oogstructuur, voor natuurlijke schaduwen in je gezicht.

Make-up trends zomer 2023: TEXTURES

#diamondcrumbles

Oogmake-up lente zomer 2023. Backstage bij de modeshow van Hui lente zomer 2023. Foto Charlotte Mesman

Denk aan hele zachte, iriserende pastels voor je ogen, je slapen, je jukbeenderen. Delicate, softe glansstructuren die het licht weerkaatsen. Verder speel je in deze trend met de plaatsing, met volume en met layering. Het is een ‘clashing war of softness’, van zachte pastelkleurige glanseffecten.

#mermaideyes

#Mermaideyes, zeemeerminogen. Ook hier komen we glans, glitter en parelmoerachtige texturen tegen. En blauwtinten. De kleuren zijn pastelachtig maar ook intens. Het gaat in deze trend vooral om de plaatsing en de vormen die ongebruikelijk zijn, en breken met de klassieke beauty structuur. We zien ook minder eyeliner. Deze teken staat in het teken van zelfexpressie, individualiteit. We leven in een post-pandemische wereld en hebben er weer zin in!

#glazedlids

Gloss was tijdens de Fashion Weeks overal. Van de lippen slaat de gloss-trend nu ook over naar de ogen: #glazedlids. Het is een trend die afkomstig is uit de jaren ’90, en voorlopig zijn we er nog niet vanaf. Tegenwoordig heb je gloss producten die speciaal voor de ogen zijn ontwikkeld zodat je het veilig op je oogleden kunt aanbrengen.

Make-up trends zomer 2023: EYES

#washeddenim

Eén van de belangrijkste make-up trends voor zomer 2023 is #washeddenim. Denimblauw voor je oogmake-up. Hiermee komt blauw weer terug in de mode. Het is een kleur waar we soms wat huiverig tegenoverstaan omdat deze kleur het tegenovergestelde is van die van onze huid, maar juist daarom, aldus MAC, is blauw heel mooi in je gezicht. Deze trend is de grote favoriet van de make-up artiesten. Het ziet ernaar uit dat denimblue de it-girl color van 2023 gaat worden.

Klik hier om meer over deze trend te lezen

#smokeymauve

Een andere oogmake-up trend voor 2023 volgens MAC Cosmetics is #smokymauve. Dit is een soort blauwpaarse ietwat muddy kleur. Volgens MAC gaan we het komende jaar een shift in de kleuren zien. Was het eerst allemaal warmrozig, perzikachtig, in 2023 neigen we meer naar koudroze, paars, voilet, naar kleuren met koelere ondertonen. Het is wat minder lieflijk, wat meer edgy, romantisch maar met een cool en dirty element.

#limelight

#limelight is een wel heel bijzondere oogmake-up trend voor 2023. Deze trend is afkomstig van TikTok en moet je een beetje plaatsen in het kader van ‘shockeren’. Zo moet je deze limelight oogmake-up zien. Limelight staat voor een felle geelgroene kleur, een neontint. Het is een kleur die je niet snel voor je ogen zou gebruiken, en toch gaan we het doen. ‘Ugly is the new cool’.

#brightliner

Make-up lente zomer 2023. Backstage bij de modeshow van Stella Jean lente zomer 2023. Make-up: Michele Magnani voor MAC Cosmetics. Foto Charlotte Mesman

De laatste oogmake-up trend voor 2023 die MAC uitlicht, is #brightliner. Het is een geheel nieuwe manier om met eyeliner om te gaan. Er zijn geen limieten. We gaan breken met klassieke combinaties, met alles wat harmonisch is. We gaan de contrasten zoeken, en spelen met andere vormen, met andere kleuren (dus nu eens geen zwart en nu een geen klassieke lijn met opwaartse vleugeltjes bij de buitenste ooghoeken). Maar waar het vooral om draait, is lijnen, lijnen en nog eens lijnen.

Make-up trends zomer 2023: LIPS

#cherrylips

Make-up trends lente zomer 2023. Rode lippen bij de modeshow van Max Mara lente zomer 2023. Foto Charlotte Mesman

De make-up trend #cherrylips spreekt bijna voor zich. Het gaat hier om rode lippen. Matrode lippen, glanzendrode lippen, stained lips. Wat maakt cherrylips modern? De dieprode magenta kleur met een roze hint, donker en juicy. Deze trend combineer je met een perfecte huid.

#velvetpeach

#velvetpeach is een draagbare, gemakkelijke en lenteachtige lippenstif trend, een heerlijke opfrisser van je make-up. Deze zachte perzikachtige lippen maken iedereen mooi.

#wetlips

#wetlips is de ultieme jaren ’90 lippentrend. In die jaren waren we geobsedeerd door gloss. De make-up trends voor zomer 2023 zijn in dit opzicht heel extreem: we gaan of voor mat, maar ook voor extreem glossy. Deze glanslippen gaan we dan weer combineren met lipliner die je, als je wilt, net even buiten de contouren van je eigen lippen mag zetten. De vormen zijn minder puntig, ronder. Ook qua kleuren doen we een stapje verder. Zo gaan we in lente en zomer 2023 experimenteren met bruinachtige lipliners zoals ‘chestnut’ (kastanjebruin), maar ook met geelbruine tinten.

Klik hier voor beauty trends voor de heren