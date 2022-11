Feestmode voor 2022: in en uit de mode

Feestmode voor 2022. Rood is de feestkleur bij uitstek. Photo courtesy of Sportmax

Heb jij je al verdiept in de feestmode voor 2022? Deze winter zien we een heel sterk silhouet. De mood is stoer, chic, minder romantisch of lieflijk. Ook minder androgyn, al gaan we nog wel broekpakken zien. Verder veel monochrome looks (outfits in één enkele kleur), broekpakken, zwartleren cocktailjurken, maar ook veel doorzichtige lange jurken. Minder kant dan gewoonlijk maar wel héél véél (gekleurde) pailletten en metallics. Wij zetten de modetrends voor de feestmode voor 2022 voor je op een rijtje.

Feestmode voor 2022. Doorzichtige jurken en faux fur. Photo courtesy of Sportmax

Feestmode 2022. In de mode

(Gekleurde) pailletten en metallics (zilver, goud)

Zwartfluweel (al dan niet met fonkelende steentjes)

Bikercore: stoer zwartleer (ook voor coktailjurken)

Doorzichtige jurken

(Fake)bontjassen, kort en lang

Pantykousen (in de kleur van je outfit)

Hooggehakte sandalen

Overknee laarzen (ook voor aan het Kerstdiner)

Lange teddy rokken bij Max Mara. Photo courtesy of Max Mara

Total black

Monochrome looks: total red, total white

Lingerie in zicht: onder doorzichtige jurken maar ook beha’s als topjes

Korsetten

Korsetten bij Versace. Photo courtesy of Versace

Kokerrokken

Asymmetrische jurken of truien met een blote schouder

Rok-/jurklengtes: van supermini tot vloerlang

Broekpakken

Veertjes: overal. Rond je polsen, rond je nek, waar je maar wilt

Crop tops

Baretjes voor op je hoofd

Lange handschoenen (zoals in de jaren ’90)

Rode lippen

Rood is de feestkleur bij uitstek. Photo courtesy of Sportmax

Uit de mode of op z’n retour

Blazers met ceintuur als jurk

Slip-dresses (op z’n retour)

Pastels

Bloemenfantasieën

Goudkleurige schakelkettingen

