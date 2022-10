Hoge laarzen zijn de mode must-have van winter 2022 2023

Hoge laarzen zijn de mode must-have voor winter 2022 2023. Street style bij Trussardi. Foto Charlotte Mesman

Hoge laarzen zijn een hotte mode trend voor winter 2022 2023. Op de catwalks en in de street style mode zagen we ze volop dragen. Hoge, zelfs dijhoge boots, zijn het grote publiek aan het veroveren.

Dijhoge laarzen, cuissardes, zelfs lieslaarzen. We gaan het deze winter allemaal zien en beleven. Het klinkt heftig en soms zijn die superhoge laarzen dat ook. Maar alles hangt af van het model dat je kiest en hoe je ze draagt.

Dijhoge laklaarzen voor het Matrix-effect

De dijhoge boots van Trussardi bijvoorbeeld zijn inderdaad vrij heftig. Ze zijn uitgevoerd in lakmaterialen, en vaak worden ze in het zwart gedragen als onderdeel van een total black outfit. Je krijgt dan een soort Matrix-effect. In dit soort outfits komt er ook veel zwart leer aan te pas, een andere mode trend voor winter 2022 2023. Dit is een heel leuke trend om mee te spelen. Natuurlijk mag het wel een beetje minder heftig. Pas de trends aan aan jouw persoonlijkheid en je levensstijl.

Klassiek in lichte kleuren

Je kunt ook van dat hele Matrix-idee afstappen en het over de klassieke boeg gooien. Alleen al door van kleur te veranderen bijvoorbeeld. Camelkleurige of beige dijhoge laarzen hebben direct al een heel andere uitstraling dan zwarte lakleren exemplaren. Let verder ook op de hakken. Schuin is pittig en stoer, laag en recht is klassiek.

De uitstraling van je look wordt natuurlijk ook bepaald door wat je als outfit draagt. Combineer je je dijhoge boots met een camel jas dan is de uitstraling ronduit chic.

Laarzen tot aan of net over de knie

Vind je dijhoge modellen toch echt te heftig, dan kun je altijd nog voor over knee laarzen of laarzen net onder de knie kiezen. Deze laarzen kun je met een korte rok of shorts dragen (bij milde herfst- en wintertemperaturen) maar ze doen het net zo goed met lange rokken en jassen, zodat er geen blote huid meer te zien is. Je hoeft dan niet na te denken over panty’s. En je look ziet er altijd strak en geordend uit.

Waarom iedereen hoge boots zou willen hebben

Omdat – we zeiden het al – ze je look iets straks en moderns mee geven. Maar natuurlijk ook omdat hoge laarzen warm en praktisch zijn. Kies een waterdicht model en je kunt elk weertype weerstaan.

Zelf droeg ik tijdens de afgelopen Fashion Weeks vaak een zwarte (nep)leren lange rok met daaronder overknee laarzen. De beste keuze die ik ooit voor de Fashion Weeks heb gemaakt. Zelfs tijdens de ergste plensbuien – en die waren er! – hield ik het droog.

