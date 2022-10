Dit zijn de belangrijkste make-up trends voor winter 2022 2023

Make-up trends winter 2022 2023. #icylips. Photo Bruno Gasparini @brunogasperini. Model: Sarah Guerre @sarahguerre. Makeup artist: Jessie Lefler

Iedere make-up addict kent MAC Cosmetics. Dit merk is toonaangevend, alleen al omdat het tijdens de Fashion Weeks de looks van talloze modehuizen verzorgt. Kortom, MAC zit er bovenop. Dit zijn de grootste make-up trends voor herfst winter 2022 2023 volgens het bekende make-up brand.

#1boldlip: lippenstift is terug!

Felle lippen met weinig meer in het gezicht, dus voor de rest een heel cleane make-up look, zijn de trend. Volgens MAC gaan we deze winter deze kleuren dragen: felroze, superzwart, paars, Bourgondisch rood en oranje (zie de cover foto).

#icylips: lippen met véél gloss

Make-up trends winter 2022 2023. #icylips. Photo Bruno Gasparini @brunogasperini. Model: Sarah Guerre @sarahguerre. Makeup artist: Jessie Lefler

Bij ‘icylips’ gaat het om de finish. Je lippen moet eruit zien alsof er gesmolten waterijs (aardbei, kersen) op zit. Gloss, héél véél gloss, over je lipstick is hier het geheim.

#90’sfrost: ijzige monden

Make-up trends winter 2022 2023. #90’sfrost. Photo Bruno Gasparini @brunogasperini. Model: Laura Baugnie @laurabgninsta. Makeup artist: Alexandra Spyridopoulou

‘90’sfrost’ is trending op TikTok. Deze look is geïnspireerd door de jaren ’90 (dat had je al begrepen) en frosty lippen creëer je met een ‘frosty lipstick’ die je lippen een soort ‘bevroren’ look meegeeft. Klassieke frosty lipsticks van MAC zoals Spanish Fly en Angel zijn weer enorm in trek.

#steamyskin: vochtige, goed gehydrateerde huid

In de ‘steamyskin’ trend draait het om het opmaken van je huid. Die zien er volgens deze trend uit alsof je net gestoomd hebt. Een beetje verhit en goed gehydrateerd. Het geheim van deze look is een goede skin care plus het gebruik van ‘illuminerende’ primers.

#sheermatte: matte huid

Houd je meer van een wat mattere huid, dan is de #sheermatte trend vast iets voor jou. De nieuwigheid is hier dat ook voor een matte huid niet meer een alom dekkende foundation gebruiken maar dat je de textuur van je huid moet blijven zien. Dit effect kun je bereiken door een lightweight foundation te mixen met een (matterende) primer. Je kunt ook alleen een matterende primer gebruiken.

#grungeglam: zwarte oogmake-up met grungy twist

In de #grungeglam trend draait het allemaal om de oogmake-up. Deze make-up trend voor herfst winter 2022 2023 staat voor een greasy, slept-one eye make-up look, aldus MAC, dat is: een oogmake-up in het zwart, vettig en wat uitgelopen, met een grungy twist. Hoe doe je dat? Met zwarte oogschaduw en daarover gloss of vaseline (!), of misschien wel een een verzorgende oogcrème (over je oogmake-up wel te verstaan).

#chromelighting: nieuwe manier van highlighten

#chromelighting staat voor een nieuwe manier van highlighten. Tot voor kort deden we dat met lieve, onzichtbare nudes, maar in winter 2022 2023 gaan we dit ook met zilver, goud en platina doen voor een supercool reflecterend effect. Vind je goud of zilver in je gezicht een beetje te veel van het goede, plaats die rijke metalen dan op je oogleden. Think smokey eyes in een goudkleur.

#misplacedmetals: artistiek!

Make-up trends winter 2022 2023. #misplacedmetals. Photo Bruno Gasparini @brunogasperini. Model: Sarah Guerre @sarahguerre. Makeup artist: Jessie Lefler

In #misplacedmetals gaat het allemaal om een artistiek gebruik van make-up. Er zijn geen limieten. Je kunt kleuren als roze, rood en goud mixen en ze ruimschoots op je oogleden maar ook jukbeenderen, slapen en tot aan je wenkbrauwen aanbrengen. Het gaat hier om creatief omgaan met de plaatsing, hoeveelheid, textuur en kleur van je producten.

#bowlips: geaccentueerde Cupidoboog

In #bowlips draait alles om je Cupidoboog, of je die nu heel geprononceerd hebt of niet. Accentueer ‘m! Met een lippotlood, een goudaccentje, wat je maar wilt.

Woow! Heb jij inspiratie van deze make-up trends voor herfst winter 2022 2023 opgedaan? Wij wel!

