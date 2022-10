Haarkleurtrends 2023: gekke kleurtjes voor een shock effect

Haarkleurtrends 2023. Tina Leung met pastelgroen haar. Foto ADVERSUS

De haarkleurtrends 2023 gaan duidelijk twee kanten op. Aan de ene kant gaan we op de klassieke toer met chocoladebruin en mooie roodtinten. Aan de andere kant gaan we shockeren met pastels en ongewoon felle haarkleuren.

Haarkleurtrends 2023 tijdens de Fashion Weeks

Haarkleurtrends 2023. Kiwi Lee Han met een felrode bob. Foto ADVERSUS

Tijdens de Fashion Weeks deden we natuurlijk volop aan trend spotten. Ook de haarkleurtrends 2023 namen we tijdens de modeweken goed onder de loep. Onze conclusie is dat er een heleboel mag. En dat we ons daar ook aan wagen. Al zijn het nog steeds vaak de Aziaten – think K-beauty – die vooroplopen.

Mia Kong met een roze pixie cut. Foto Charlotte Mesman

Lijken bij ons de pastels en felle haarkleuren een beetje weggeëbd te zijn uit het straatbeeld, gooien de (vooral) Aziatische influencers bij de shows weer olie op het vuur.

Jenny Tsang met een grijze haarlokken. Foto Charlotte Mesman

Een paar voorbeelden: influencer/actrice Tiny Leung met supermooi pastelgroen haar, de Koreaanse/Taiwanese influencer Kiwi Lee Han met haar felrode bob kapsel en Jenny Tsang, geboren Hong Kong, opgegroeid in California, met haar donkergrijze lokken. Om Mia Kong, Style Director van Dazed China, niet te vergeten. Met haar korte roze koppie (een pixie cut) stal ze tijdens de Paris Fashion Week van begin oktober de show.

Gekke haarkleuren opnieuw een trend

Felrood haar en rode lippenstift. Foto Charlotte Mesman

Kortom, had je die pastelkleuren en andere ongewoon felle haarkleuren al gearchiveerd, weet dan dat ze nog lang niet uit de mode zijn. Wij denken eigenlijk dat ze nooit meer uit de mode zullen raken. Ze zijn deel gaan uitmaken van het gamma haarkleuren waaruit we kunnen kiezen.

Dus heb je zin om grauwe herfstdagen of donkere winterdagen kleur te geven, denk dan ook eens aan de haarkleurtrends 2023. Pastelgroen, zachtroze, felroze, oranje, rood, grijs, blauw. Het mag allemaal.

Bedenk wel dat je voor een optimaal effect je haar eerst zal moeten ontkleuren. Iets wat je haar, zoals je weet, kan schaden. Met halflang of kort haar heb je hier een voordeel. Ook natuurlijk (licht)grijs haar is een geweldige basis voor ongewone haarkleuren. Dit zijn allemaal dingen om mee te nemen in je beslissing.

Bekijk ondertussen eerst maar eens onze street style foto’s. Het is puur genieten.

