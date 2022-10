Wat is in de mode voor 2023? En wat is uit? Check het!

Hoe ziet de mode voor 2023 eruit? Wat blijven we dragen? Wat is uit en wat is in? We zetten het voor je op een rijtje.

Power coats en teddy jassen. Mode voor 2023. Photo courtesy of Stella McCartney

Elk jaar zijn er modetrends die we van de vorige seizoenen meenemen. Maar er zijn ook dingen die we achter ons laten, en nieuwe trends waar we enthousiast mee aan de slag gaan. Om een idee te krijgen van de mode voor 2023 zetten we trends (van de catwalks en gespot in de street style wear) die we mogen vergeten en nieuwe trends om te omarmen voor je op een rijtje.

Uit en in de mode voor 2023

Hoge tailles, doorzichtige tops met beha in zicht. Mode voor 2023. Photo courtesy of Fendi

Uit: slip-dress

In: beha als top of zichtbaar onder doorzichtige blouses

Uit: klassieke hooggehakte pumps

In: sandaaltjes in de winter

Uit: blazer (met riem in taille) als jurkjas

In: oversized broekpak

Uit: mouwloze blazer

In: leren (motor)jack

Uit: vissershoedje

In: baseball cap en bivakmuts

Uit: color blocking (combinaties van felle kleuren)

In: monochrome looks (ton sur ton)

Uit: Very Peri paars (op z’n retour)

In: camel en hardroze

Uit: soklaarzen

In: stoere lieslaarzen

Uit: joggingbroeken

In: cargobroeken

Uit: zwarte panty’s (tenzij je total black draagt)

In: gekleurde panty’s

Uit: franjes

In: veren

Uit: seventies haaksels

In: fijne knitwear (ook voor rokken en jurken)

Uit: crop tops

In: witte tank tops

Uit: Chelsea boots (ook al zie je ze momenteel overal)

In: bikerboots met gespen

Uit: millefleurs fantasieën

In: krijtstrepen, ruiten, luipaardprints

Power coats en teddy jassen. Mode voor 2023. Photo courtesy of Max Mara

Uit: Varsity jacks

In: grote teddyjassen

Uit: hoodies

In: mooie (doorzichtige) blouses

Uit: skinny jeans

In: rechte of oversized jeans

Uit: bandana’s en sjaaltjes

In: zwartfluwelen strik in je haar

Nog steeds in de mode

Power coats en teddy jassen. Mode voor 2023. Photo courtesy of Max Mara

Minirokken

Chunky moccasins

Kaplaarzen

Hoge tailles (maar lage tailles komen eraan!)

Powercoats

Trench coats

Rokken over broeken

Doorzichtige jurken

Setjes (broekpakken, mantelpakjes, shorts met bijbehorende blazer)

Korsetten

Overigens betekent het niet dat je modetrends uit het ‘uit’ rijtje niet meer mag dragen. Het kan juist heel interessant zijn om juist die dingen tevoorschijn te halen als niemand er meer naar omkijkt, zeker als het jouw stijl is. Op die manier onderstreep je je eigen persoonlijkheid en uniciteit. Want daar gaat het in de mode allemaal om.

