Deze haar accessoires spotten wij tijdens de Paris Fashion Week

Haar accessoires 2023. Zwarte strik bij Miu Miu. Foto Charlotte Mesman

Tijdens de Fashion Weeks trekken de modepeopletjes en vooral de influencers letterlijk alles uit de kast om goed voor de dag te komen. Logisch ook. In deze business draait alles om schone schijn. Maar wij kunnen er wel leuke ideeën van opsteken. Zo zagen we tijdens de Paris Fashion Week inspirerende kapsels met up-to-date haar accessoires.

Haar accessoires van de Paris Fashion Week. Street style foto’s

Haar accessoires 2023. Influencer Leonie Hanne met twee speldjes bij Miu Miu. Foto Charlotte Mesman

Check onze street style foto’s met de allernieuwste haar accessoires voor 2023. Deze haar accessoires zagen we bij Miu Miu in Parijs. Zoals je op de foto’s ziet, mag je ze gerust met andere opvallende mode accessoires zoals fonkelende oorbellen en kettingen combineren.

#1 Nepvlechten en koorden

Haar accessoires 2023. Twee vlechten met koord bij Miu Miu. Foto Charlotte Mesman

Eén van de grootste haartrends voor 2023 is: nepvlechten. Deze haartrend spotten we al tijdens de Milan Fashion Week. Daar zagen we influencers met vlechten tot op de knieën voorbijkomen. Ook tijdens de Paris Fashion Week stuitten we op lange nepvlechten. Eén enkele lange vlecht zoals in Milaan maar ook twee vlechten.

Een andere trend is om je vlechten af te maken met een ketting, een leren lint of een mooi koord. Je kunt het meevlechten of om je vlechten winden. Laat je fantasie gaan.

#2 Lieve haarspeldjes

Haar accessoires 2023. Paardenstaart met sierspeldje bij Miu Miu. Foto Charlotte Mesman

Een andere trend is speldjes in je haar. Je kunt ze gebruiken als een sieraad, een haarbroche, gewoon om je haar op te leuken. Maar je kunt ze natuurlijk ook daadwerkelijk gebruiken om je haar ermee vast te zetten. Dat is uiteindelijk ook de functie van een speldje.

Zo droeg influencer Leonie Hanne een middenscheiding en had ze het haar aan weerszijden van haar gezicht vastgezet met twee speldjes. Weer eens wat anders dan haar eeuwige paardenstaartje.

#3 Zwarte strikken

Een klassieker die we bij meerdere shows (ook bij Chanel) zagen langskomen, is de zwarte strik. Die kun je overal om binden. Maar dit haaraccessoire komt wel heel mooi uit als je de voorste haarlokken achter op je hoofd vastzet en vervolgens om het elastiekje een zwarte strik (zie de cover foto) bindt.

Bekijk onze streetstyle foto’s maar eens en laat je inspireren.

