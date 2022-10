Valentino mode collectie lente zomer 2023. Photo courtesy of Valentino

De Paris Fashion Week voor zomer 2023 is afgelopen maar wij zijn nog aan het nagenieten van al het moois dat we hebben gezien. De modehuizen hadden zoals altijd groots uitgepakt. Valentino showde op een grauwe, regenachtige zondagmiddag (2 oktober) maar de fuchsia creaties (uit de wintercollectie) van de genodigden gaven de dag kleur.

Rood voor de nieuwe mode collectie van Valentino zomer 2023

Valentino mode collectie lente zomer 2023. Photo courtesy of Valentino

Terwijl de fans buiten geduldig wachtten op het einde van de show – dan zouden de VIPs weer naar buiten komen – toonde het Italiaanse modehuis Valentino de nieuwe modecollectie voor lente zomer 2023 met de intrigerende naam ‘Unboxing’. Hiermee bedoelt Valentino zoiets als: gooi de verpakking en ontdek wat erin zit, ontdek het idee erachter.

Valentino mode collectie lente zomer 2023. Photo courtesy of Valentino

Een idee zat er zeker achter deze collectie. Pierpaolo Piccioli pakt letterlijk de rode draad van Valentino – qua kleur maar ook qua stijl – weer op en borduurt daarop voort. Op de catwalk, ongeveer halverwege de show, trakteert het modehuis zijn publiek op rode creaties in soms vloeiende, soms bijna gebeeldhouwde lijnen. Maar nude tinten zijn de verbindende factor in deze collectie.

Valentino mode collectie lente zomer 2023. Photo courtesy of Valentino

Valentino mode collectie lente zomer 2023. Photo courtesy of Valentino

Opvallend aan deze collectie is verder dat nagenoeg alle looks in één enkele kleur zijn uitgevoerd: rood, geel, zwart,. Enkel de nude tinten worden nog wel eens met een ‘echte’ kleur gecombineerd. We zien ze dan vaak in de vorm van strakke bodysuits of als basis voor een zwarte-kriebel-fantasie die zo ver is doorgetrokken dat die zelfs op het gezicht van de modellen is getekend.

Valentino mode collectie lente zomer 2023. Photo courtesy of Valentino

De lijnen en vormen in deze collectie zijn minimalistisch maar scherp, sommige creaties zijn verrijkt met veren, andere overdekt met pailletten, pareltjes, kristallen. Ook die versieringen zijn dan weer zo ver doorgevoerd dat zelfs kousen en pumps ermee overdekt zijn.

Het is een uiterst geraffineerde collectie waarin de minimalistische vormen centraal staan, soms zelfs figure hugging zijn, en waarin ontelbare kostbare en geniale details te ontdekken zijn.

Valentino mode collectie lente zomer 2023. Photo courtesy of Valentino

Valentino mode collectie lente zomer 2023. Photo courtesy of Valentino

Bekijk de catwalk foto’s maar eens en geniet van al het moois in deze nieuwe mode collectie van Valentino.