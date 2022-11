Leer volgens de nieuwste modetrends voor winter 2022. Foto Charlotte Mesman

Op de catwalks voor winter 2022 maar ook in de streetstyle tijdens de modeweken wemelde het van de leren outfits. Leer is hot. Fashionista’s gingen er massaal mee aan de haal. Het is stoer, cool, warm, chic én waterproof. Wat wil je nog meer? Zo draag je leer volgens de nieuwste modetrends voor winter 2022.

Leren outfit bij Hermes. Foto Charlotte Mesman

Is het oké om fake leer te dragen?

Deze week belde mijn moeder me. Ze had in de winkel zo’n coole zwartleren jas met een imitatiebontkraag zien hangen. ‘Maar is het oké om fake leer te dragen?’ vroeg ze me. ‘Is dat niet cheap?’

Leer volgens de nieuwste modetrends voor winter 2022. Gespot bij Tod’s. Foto Charlotte Mesman

Dit is een vraag wij waar onze gedachten dit seizoen ook al over hebben laten gaan. Volgens ons is het helemaal oké om imitatieleer te dragen. Of het milieuvriendelijk is weten we niet, zeker niet als het alternatief een plastic soort is. Maar ook bij vegan leather, wat heel duurzaam klinkt, is het nog maar de vraag of het allemaal groen is. Je mag misschien wel duurzame grondstoffen gebruiken maar hoe ziet het productieproces eruit? Dit soort vragen moeten de experts maar beantwoorden.

Chic in zwartleren jas. Foto Charlotte Mesman

Maar als je ons vraagt of je in fake leer stijlvol voor de dag kunt komen, dan is ons antwoord volmondig ja. En diervriendelijk is het in ieder geval ook. Dus dragen die jas!

Elke keer als we leer schrijven dan valt daar dan ook imitatie/vegan leer onder.

Stijltips om leer te dragen volgens de nieuwste modetrends voor winter 2022

Zwart leren outfit tijdens de Paris Fashion Week. Foto Charlotte Mesman

Get the mood. Biker chic zegt alles. Houd die mood in je hoofd en creëer looks in die stemming.

zegt alles. Houd die mood in je hoofd en creëer looks in die stemming. Draag leer op leer op leer. Deze winter mag je je van top tot teen in het leer steken.

in het leer steken. Wat voor een soort leer? Soepel glanzend leer is dé trend.

leer is dé trend. Welke kleur? Zwart leer is hot, hot, hot!

Coolste leren items? Lange zwartleren jassen in Matrix stijl, oversized leren, motorjacks.

Coolste leren mode accessoire in biker chic stijl? Biker boots met héél veel gespen.

Mag je verschillende kleuren leer bij elkaar dragen? Yep! Ook dat kan heel mooi zijn.

Wil je shinen? Ga voor een leren jurk.

Stoer type? Draag een leren broek met een leren jack.

Je hebt de keuze: combineer dezelfde soorten leer of ga voor verschillende texturen. Het mag allebei.

Onthoud: leer mag dan stoer klinken en een hoge coolheidsfactor hebben, het is niet leeftijdsgebonden! Iedereen kan leer dragen. De kunst zit daarom om de juiste items te vinden. Ben je wat ouder, dan zijn midi leren rokken en tailored leren blazers bijvoorbeeld heel mooi.

Vormen en lijnen, proporties. Daar gaat het om!

Houd het qua mode accessoires simpel.

Zwartleren outfit bij Trussardi voor winter 2022. Foto Charlotte Mesman

Bekijk onze streetstyle foto’s maar eens en laat je inspireren.

