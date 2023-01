Laat je inspireren door de nieuwe winter collectie van Dsquared2

Modecollectie Dsquared2 herfst winter 2023 2024. Photo courtesy of Dsquared2

Het Italiaanse modehuis Dsquared2, bekend om zijn spijkergoed, kijkt terug op twee decennia (geweldige) shows. Met de modeshow voor winter 2023 2024 – voor dames en heren – blikt Dsquared2 terug en haalt het inspiratie uit het verleden voor een nieuwe en hedendaagse collectie.

Die collectie krijgt een nieuwe vorm met de tienergroepen die de afgelopen jaren de revue hebben gepasseerd. Er is de nerd, de jock, de goth, de emo, de femme – stereotypen die worden doorbroken en weer in elkaar gezet met eigentijdse overtuiging, de vrijheid om te zijn wie je wilt zijn.

Typisch Dsquared2 spijkergoed

Modecollectie Dsquared2 herfst winter 2023 2024. Photo courtesy of Dsquared2

Er is veel denim, natuurlijk, gewatteerd met contrasterende verhoudingen van ultrabreed of klein. Een andere leidraad in deze collectie is de ‘dubbele broek’, denim over chino broeken. Prep invloeden worden gecombineerd met cowboy elementen. En verder komen we in deze collectie puffer jassen en grove breisels tegen die met kanten tanktops en shorts worden geshowd.

Western invloeden

Modecollectie Dsquared2 herfst winter 2023 2024. Photo courtesy of Dsquared2

Jasjes met franjes en denim met sterren op de knieën zorgen voor een Western feeling, en worden gedragen met korte jersey tanktops met de opdrukken ‘Darlin’ en ‘Emo’. Eronder geborduurde westernlaarzen met hakken. Cowboy chaps van schapenvacht worden over jeans gedragen of zijn op geborduurde overhemden geappliqueerd. Preppy insignes prijken op de truien met V-hals, op de borst van een herenjas of op de revers van bomberjacks voor dames.

Puffers

Modecollectie Dsquared2 herfst winter 2023 2024. Photo courtesy of Dsquared2

De puffers voor zowel de dames als de heren zijn gemaakt van gerafelde denim of sportief nylon. Verder is er een parka van glanzend duchesse-satijn, wederom voor heren of dames, met kanten details. Kanten ondergoed en hemdjes zijn hier en daar in de heren- en dameslooks zichtbaar. Personages uit het iconische arcadespel Pac-Man zijn op T-shirts gedrukt – als onderdeel van een nieuwe samenwerking met het merk.

Canada

Een Canadees landschap, het land van herkomst van het ontwerpersduo Dean en Dan Caten, compleet met herten en dennenbomen komt in gewatteerde vorm terug op een spijkerbroek en een jas. Schorten in spijkergoed worden gedragen over boxershorts voor de heren of de hotpants voor dames. Gerafelde spijkerbroeken en rokken hebben een lage taille.

Modecollectie Dsquared2 herfst winter 2023 2024. Photo courtesy of Dsquared2

Motorjacks

Cropped hemdjes en broeken worden gecombineerd met wijde herenshorts, terwijl cropped geruite jacks worden gecombineerd met damesshorts. Motorjacks met een nieuw design worden gedragen met bijpassende leren broeken.

Mode accessoires

Modecollectie Dsquared2 herfst winter 2023 2024. Photo courtesy of Dsquared2

Voor de mode accessoires laat Dsquared2 zich inspireren door signatuur ontwerpen door de jaren heen. Een riem met een metalen merkgesp die vijfentwintig jaar geleden voor het eerst op de markt werd gebracht, siert spijkerbroeken, korte broeken en chino’s voor dames en heren. Dezelfde gesp prijkt in westerse of gotische letters op de bovenkant van het ontwerp van de Belt Bag, voor mannen en vrouwen, die in de hand wordt gedragen. Een hartvormige tas komt in popkleuren als snoeproze en geel, en in het zwart voor de heren. Laarzen zijn er in western-, woestijn- of motorstijl en worden gedragen met witte sokken met rode strepen.

Bekijk de catwalkfoto’s maar eens en laat je inspireren.

