Wat is in de mode, wat is uit de mode? En wat blijven we dragen? Check ons modegidsje met de grootste modetrends voor lente zomer 2023.

De modetrends voor lente zomer 2023. Wat is in, wat is uit de mode? Photo courtesy of Prada, Diesel, Stella McCartney, Etro, Max Mara

In de modetrends voor een nieuw seizoen komen we altijd trends uit vorige seizoenen tegen. Misschien net even in een ander jasje of met een ander sausje eroverheen. Maar nooit is alles helemaal nieuw. Mode is en blijft nu eenmaal een ontwikkeling, een proces. En gelukkig maar, anders zouden we bij elke seizoenwisseling ‘uit de mode’ zijn! Ook in de modetrends voor lente zomer 2023 komen we weer heel wat bekende trends tegen. Check ons ‘in en uit de mode’ rijtjes maar eens.

De modetrends voor lente zomer 2023. Wat is in, wat is uit de mode? Double denim. Photo courtesy of Diesel

De mood in de mode voor lente zomer 2023

Maar eerst even iets over de mood voor lente zomer 2023? Edgy, artistiek, creatief maar ook, verrassend genoeg Y2K (eind jaren ’90, begin 2000), met een scheutje gotisch. Denk bij edgy en artistiek aan opvallende volumes (opbollende rokken en jurken), scherpe snitten en kunstige silhouetten, aan 3D bloemen en optische grapjes (zoals outfits die virtueel lijken of die lichaamsdelen lijken te laten zien terwijl het tekeningen zijn). Verder doen moods als grunge uit de jaren ’90 en Indie sleaze uit de late jaren ’10 (think Zoë Kravitz en Alexa Chung) het ook goed. Zwart blijft cool en ben je fan van Wednesday Addams dan kun je je uitleven in de gotische creaties die we op de catwalks voor lente zomer 2023 voorbij zagen komen.

De modetrends voor lente zomer 2023. Wat is in, wat is uit de mode? Photo courtesy of Etro

Maar dan nu onze moderijtjes ‘Wat is in en wat is uit?’

Modetrends die we in lente zomer 2023 blijven zien

Monochrome looks (looks in één enkele kleur)

Cargobroeken

Cut out jurken

Doorzichtige jurken

Spijkergoed met een originele twist

Double denim

Y2K

Oversized broekpakken

Grunge en Indie sleaze (think Converse schoenen, band T-shirts, Kate Moss, bed hair en after party make-up)

De modetrends voor lente zomer 2023. Wat is in, wat is uit de mode? Photo courtesy of N21

Wat is in, wat is uit de mode? Gotisch-chic. Photo courtesy of Prada

Gotisch (think Wednesday Addams)

Zwart maar ook baby blauw

Veren en franjes

Leer (waaronder nepleer en vegan leer)

Crop tops en bandeautopjes

Sloffen en Birkenstocks (al dan niet met sokken)

Witte tanktops

Minirokken maar net zo goed lange jurken

Bretonse strepen

Verfijnde haaksels

Asymmetrische lijnen en hoge zijsplitten

Kleurrijke fantasieën en setjes met motiefjes

Nieuwe modetrends voor lente zomer 2023 (voor zover iets nieuw kan zijn)

Véél en grote opgestikte zakken in workwear stijl

Boudoir core: doorkijkstofjes, kant, strikken, zachte kleuren, sexy zwart

Jurken en rokken met hoge zijsplitten

De modetrends voor lente zomer 2023. Zilver en goud. Photo courtesy of Dsquared2

Zilver en goud

Ballet core inclusief balletschoenen

Lage taille

Party bags, ook voor overdag

Viva Magenta in plaats van Very Peri

Acid groen

Sportsokken die je hoog opgetrokken (tot halverwege de kuit) draagt

Uit de mode (maar vind je het leuk, blijf het dan dragen)

Jaren ’80 spijkerbroek en shorts met van die superhoge tailles (sorry, maar yep!)

Hoodies

Dierenprints

Tie dye

Dikke goudkleurige schakelkettingen

Joggingpakken als daywear

Minibags

Multibags

Grof multi-color Seventies breisels en haaksels

Wielrennerbroekjes

Zoals je ziet, staat ons een spannend seizoen te wachten! Laat je gedachten maar alvast over je modelooks gaan.