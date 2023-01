De grootste haartrends voor 2023 volgens Cos Sakkas. Hair by British Hairdresser of the Year Cos Sakkas, TONI&GUY. Colour: Francesco Fontana. Ph. Jack Eames

De haartrends voor 2023 zijn super spannend. Met de comeback van de jaren ’90 zijn laagjes weer helemaal hot. En via de jaren ’90 komen we ook weer bij jaren ’70 stijlen uit. Met zijn collectie Vertigo laat top stylist Cos Sakkas, Global Creative Director van Toni&Guy en Label.M en British Hairdresser of the Year, zien hoe de grootste haartrends voor 2023 er in de praktijk uit (kunnen) zien.

Lange lokken

De grootste haartrends voor 2023 volgens Cos Sakkas. Hair by British Hairdresser of the Year Cos Sakkas, TONI&GUY. Colour: Francesco Fontana. Ph. Jack Eames

Lange manen zijn weer helemaal in trend maar die dragen we niet meer zomaar op één lengte. Er komen allemaal details aan te pas. Denk daarbij aan dikke lange pony’s die je al dan niet in gordijntjesstijl, curtain bangs, kunt dragen.

De grootste haartrends voor 2023 volgens Cos Sakkas. Hair by British Hairdresser of the Year Cos Sakkas, TONI&GUY. Colour: Francesco Fontana. Ph. Jack Eames

Face framing is ook zo’n ding. We gaan voor lange lokken die het gezicht omlijsten. Deze omlijsting kunnen we dan ook nog eens accentueren met kleuraccenten. Cos Sakkas doet dat op fantastische manier in zijn nieuwe Vertigo haar collectie.

Haartexturen

Verder is de textuur van je haar ontzettend belangrijk. Heb je krullend haar, dan ga je dan helemaal uitbuiten. Steil haar draag je superglad. Maar verder gaan we ook weer natuurlijke texturen zien. Denk daarbij aan haar dat je aan de lucht hebt laten opdrogen en met een salt spray hebt bewerkt. Ook mag je weer met de krultang aan de slag, als je daarna je vingers maar door je lokken haalt voor die nonchalante touch.

De box bob

De grootste haartrends voor 2023 volgens Cos Sakkas. Hair by British Hairdresser of the Year Cos Sakkas, TONI&GUY. Colour: Francesco Fontana. Ph. Jack Eames

Een ander kapsel dat niet meer uit de haartrends is weg te denken, is het bobkapsel. De meest geliefde lengte voor 2023 is op de kin. We dragen ‘m nog steeds kaarsrecht met een middenscheiding, en met veel volume en structuur.

Dit soort bob kapsels, zoals die van Cos Sakkas (zie de foto hierboven) worden wel ‘box bob’ genoemd. Ze zijn gestructureerder dan de boyfriend bob en accentueren de botstructuur van je gezicht.

Juist omdat deze bot zo ontzettend bot is geknipt, krijgt je haar meer volume. De haarlengte tot op de kin maakt van deze bob een soort ‘box’ rond je gezicht.

Retro kapsels

De grootste haartrends voor 2023 volgens Cos Sakkas. Hair by British Hairdresser of the Year Cos Sakkas, TONI&GUY. Colour: Francesco Fontana. Ph. Jack Eames

Verder zien we een terugkeer van retro kapsels die knipogen naar de jaren ’40, ’50 en ’60. Een superchique grafische variant is dit retro kapsel van Cos Sakkas. Het lijkt misschien een ver-van-je-bed-show maar in de nieuwste serie van Emily in Paris bijvoorbeeld zien we Emily Cooper al met meerdere malen met retro opsteekkapseltjes rondhuppelen die mooi aansluiten bij haar nieuwe haarpony.

Korte kapsels

De grootste haartrends voor 2023 volgens Cos Sakkas. Hair by British Hairdresser of the Year Cos Sakkas, TONI&GUY. Colour: Francesco Fontana. Ph. Jack Eames

Ook qua korte kapsels gaan we heel wat beleven. De klassieke pixie cut mag nog steeds maar er zijn ook veel out-of-the-box kapsels. Waar je voor gaat, hangt niet alleen van je smaak en gezichtsvorm af maar wederom ook van de textuur van je haar. Heb je krullen, laat ze dan niet wegmaaien maar laat ze tot uiting komen, ook in je korte kapsel. Dat lijkt een tegenstrijdigheid maar je ook kort haar met héél véél krul kunt hebben, bewijst dit korte kapsel van Cos Sakkas.

Hair by British Hairdresser of the Year Cos Sakkas, TONI&GUY, Colour: Francesco Fontana, Make-up: Lans Nguyen-Grealis, Styling: Borna Prikaski, Photographer: Jack Eames

Klik hier voor de haartrends voor de heren