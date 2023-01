Dit zijn de korte kapsels voor 2023. Ontdek of kort haar bij jou past!

Korte kapsels voor 2023. Foto ADVERSUS

Volgens de haartrends voor 2023 gaan we ons haar het komende seizoen vooral lang of in een recht bob of lob kapsel dragen. Maar dat betekent niet dat je niet voor een fris kort kapsel kunt gaan. Tijdens de Fashion Weeks kwamen we onder de modellen volop pittige korte kapsels tegen. En natuurlijk laten ook die kapsels weer allerlei trends zien. Het ene korte kapsel is het andere niet.

Boyfriend bob

Korte kapsels voor 2023. Foto Charlotte Mesman

Eén van de populairste trends van het moment is de boyfriend coupe, een kort kapsel dat is geïnspireerd door de mannenkapsels uit de jaren ’90. Denk hierbij aan Leonardo DiCaprio in ‘Titanic’. Van de lange sluike maar niet al te geordende lokken die in een middenscheiding uiteenvallen.

Net niet matje

Korte kapsels voor 2023. Net niet matje. Foto Charlotte Mesman

Een ander kort kapsel dat we nog steeds veel gaan zien, is kort met een langere achterkant. Omdat de lengteverschillen vrij geleidelijk in elkaar overliepen, krijg je niet dat matjes effect maar tegelijkertijd is het haar in de nek echt wel wat langer dan de rest van de haarcoupe.

Moderne pixie

Rode haarkleuren zijn trending. Foto Charlotte Mesman

Pixie cuts zijn ook nog steeds van de partij, al zit er dit seizoen wat minder beweging in. Wie durft, doet er een rood verfje overheen! Rood is dé haarkleur voor 2023.

Korte bob tot net onder je oren

Kort bobkapsel. Foto Charlotte Mesman

Houd je niet van een superkort kapsel dan is de korte bob, tot net onder je oren misschien iets voor je. Dit bobkapsel draag je in 2023 op één lengte, scherp en recht geknipt, en met een middenscheiding.

Geen rechte pony’s maar curtain bangs

Rechte pony’s, of ze nu kort of lang zijn, zijn op hun retour. Alles draait dit seizoen om curtains bangs, gordijntjespony’s. Ook die draag je met een middenscheiding. Ze doen het goed bij elke haarlengte, ook bij korte kapsels.

Haarstyling

Aan de ene kant gaan we supersteile en mooi geföhnde korte kapsels en boblijnen zien, aan de andere kant mag het ook messy, dirty en grungy zijn, zoals de kapsels van Sportmax voor lente zomer 2023 op onze streetstylefoto’s. Haal je salt spray maar weer tevoorschijn!

Past kort haar bij jou? Doe de test

Vraag je je af of zo’n kort kapsel wel bij je past, doe dan eens de test die op dit moment superpopulair is op TikTok. Het is een test die je vertelt of je een lang-haar-gezicht of kort-haar-gezicht hebt. De test is heel eenvoudig. Je hebt enkel een liniaal en een potlood nodig.

Houd de liniaal verticaal onder je oor. Plaats het potlood horizontaal onder je kin op zo’n manier dat de liniaal en het potlood elkaar kruisen. Is die afstand van je oor tot aan het kruispunt van liniaal en potlood meer dan 5,5 centimeter dan ben je een lang-haar-mens, is de afstand korter dan ben je een kort-haar-mens. Wil je meer over deze test weten, zoek dan op internet naar: 2,5 inch rule (hairlength TikTok).

Klik hier voor de haartrends voor 2023 voor de heren