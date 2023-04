Mode 2023: hoge laarzen ook in de zomer! Check onze stijltips

Deze zomer gaan we volop hoge laarzen en zelfs over knee laarzen dragen. Maar hoe zien ze eruit? En hoe draag je ze?

Over knee laarzen street style lente zomer 2023 – Foto ADVERSUS

Als je denkt dat hoge laarzen in de winter thuishoren, heb je het mis. Hoge laarzen zijn een huge modetrend voor lente zomer 2023. Zelfs over knee laarzen kwamen we op de catwalks voor de zomer tegen. Deze laarzen zijn ook nog eens heel anti-aging.

Hoge laarzen terug in beeld

Hoge laarzen zijn helemaal terug in het modebeeld en de streetstyle mode. Dat werd tijdens de afgelopen Fashion Weeks wel duidelijk. Dit seizoen gaan we ons weer volop aan hoge laarzen wagen. Hoe zien die eruit? De rode draad is: supervrouwelijk en sensueel.

12x Stijltips om hoge laarzen te dragen

1. Hoge laarzen draag je – als het even kan – met blote benen.

2. Te koud voor blote benen? Kies dan pantykousen in de kleur van je laarzen. Je benen lijken er optisch langer door.

3. Knierimpels? Ga voor over knee laarzen! Dit is een fantastisch anti-aging truc voor iedereen, ongeacht je leeftijd. Check ook deze anti-aging tips tegen knierimpels.

4. Hoge boots met hoge hakken zijn dé trend maar vind je dat te heftig ga dan voor een klassiek exemplaar met platte hak.

5. Ben jij klein van stuk kies dan eerder voor een laars onder de knie om alles in proportie te houden. Jouw voordeel is dat je heel goed hakken kunt hebben.

6. Laarzen met een puntige neus maken optisch langer. Ze hebben een pittige en ietwat agressieve uitstraling. Voor een klassieke uitstraling ga je voor een ronde neus.

7. Laarzen in huidskleur maken optisch langer omdat ze de lijn van je benen niet doorbreken.

8. Hoge laarzen draag je dit seizoen vooral onder kort, think minirokken en shorts. De regel ‘hoe hoger de zoom, hoe lager de hak’ gooien we overboord. Het mag allemaal wel een beetje stout zijn.

9. Houd je van een meer ingetogen look ga dan voor hoge laarzen (ook met een lage hak) onder een lange jurk of rok. Zorg dat de zoom net over de rand van je laarzen valt zodat je silhouet niet doorbroken wordt (en je langer lijkt). Helemaal super is het als je een rok of jurk met een hoge split kiest zodat je mooie boots bij elke stap mooi in beeld komen en de split je silhouet in de lengte oprekt.

10. Wat voor een laarzen zijn hot? Laklaarzen, slangenprints, soklaarzen, zwartleren laarzen, stoere hoge combat boots, hoge cowboy boots, cuissardes (lieslaarzen). Alle mogelijke stijlen. Kies wat bij jouw persoonlijkheid past.

11. Strakke laarzen of wijde schacht? Een paar vuistregels: 1. hoe breder de schacht, hoe slanker je benen overkomen, 2. de schacht mag nooit knellen en 3. soklaarzen zijn perfect voor wat slankere kuiten.

12. Wist jij dat we op de catwalks voor herfst winter 2023 2024 ook weer héél véél hoge laarzen en cuissardes zagen. Het is dus geen ééndagsvlinders. Deze trend nemen we mee naar volgend jaar winter. Met andere woorden: van die hoge laarzen ga je nog lang plezier hebben.

