Zo bescherm je je haar tegen de zon en houd je het mooi

In de lente en zomer brengen we veel tijd in de buitenlucht door. Of je nu op zonvakantie gaat of in de stad blijft, je haar krijgt een flinke portie zon te verduren. Inmiddels weten we dat de zon gevaarlijk is voor onze huid (die we dan ook met UV-filters beschermen) maar vaak genoeg vergeten we de schadelijke invloed van UV-straling op ons haar.

Ga je dit seizoen de zon in denk dan ook aan je haardos. Langdurige blootstelling aan de zon kan je haar beschadigen, maakt het droog, fragiel en futloos, en zou in de herfst wel eens tot (meer) haaruitval kunnen leiden. Laten we eens kijken hoe je je haar tegen de zon beschermt. We hebben een aantal tips voor je om zonschade te beperken maar ook verzorgingstips om het mooi en gezond te houden.

Dit doet de zon met je haar

De ultraviolette straling van de zon kan aanzienlijke schade aanrichten aan de haar cuticula, de buitenste laag van de haarschacht die uit haarschubben bestaat, en die de binnenste haarschacht beschermt. Die binnenkant bestaat uit de cortex, samengesteld uit keratine en melanine (zie je haarkleur!) en het merg, een kanaaltje in het midden van de haarschacht.

UV-schade kan in de eerste plaats tot kleurvervaging leiden. Het kan ook een negatieve invloed op de natuurlijke melanine van het haar hebben met kleurvervaging in natuurlijk en chemisch geverfd haar als gevolg. Verder droogt het het haar uit en veroorzaakt het broosheid. In feite verzwakt blootstelling aan de zon de structuur van het haar waardoor het sneller breekt. Hierdoor krijg je ook sneller gespleten haarpunten. Onbeschermde blootstelling aan de zon is dan ook één van de meest voorkomende oorzaken van gespleten haarpunten en het rafelen van je haar. Tot slot kan je haar ook gaan pluizen waardoor je weer eerder naar de stijltang grijpt – en dat is ook erg slecht – om het weer mooi glad te krijgen.

Wat kun je doen om je haar te beschermen?

Nu je weet wat de zon met je haar doet, zal je ook begrijpen dat het adequaat tegen de zon moet worden beschermd. Alleen op die manier kom je de zomer zonder haarschade door. De eerste bescherming komt van haarproducten met zonnefilters. Deze voorkomen dat je haarkleur vervaagt, houden het vochtpeil op niveau en beschermen tegen uitdrogen en broosheid. Deze UV-filters gaan bovendien het pluizende effect tegen omdat ze een beschermende barrière tegen vochtigheid vormen zodat je haar mooi glad en handelbaar blijft. Bovendien, en dat is eigenlijk het belangrijkst, houdt een regelmatig gebruik van een haarbeschermingsproduct met een UV-filter je haar gezond en zorgt het ervoor dat de haar cuticula en ook de eiwitstructuur van je haar niet aangetast worden.

Manieren om je haar tegen de zon te beschermen

Gebruik de juiste bescherming. Er zijn tegenwoordig heel veel haarproducten die bescherming tegen UV-straling bieden: balsems die niet uitgespoeld hoeven worden, haarsprays en serums met een beschermende filter. Breng deze producten op vochtig of droog haar aan voordat je de zon in gaat.

Draag een hoed of pet. Een andere manier om niet alleen je haar maar ook je hoofdhuid tegen de zon te beschermen, is een hoofddeksel. Als je dan ook nog eens voor een hoed of pet met grote klep of brede rand gaat, bescherm je ook je gezichtshuid (mooi meegenomen!).

Vermijd de heetste uren van de dag. Net zoals voor je huid geldt ook voor je haar dat het beter is om de heetste uren van de dag, die rond het middaguur, te vermijden.

Behandel je haar regelmatig met een voedend masker of een hydraterende conditioner. Doe dit tenminste één keer per week om het vochtpeil in stand te houden en je haar de nodige bouwstenen aan te reiken.

Voed je haar van binnenuit. Er zijn voedingssupplementen die je, voordat je de zon ingaat, kunt innemen. Denk aan supplementen op basis van bètacarotene, groene thee en voedingsmiddelen met polyfenolen kunnen helpen om je haar van binnenuit te beschermen. Let op: ze dragen een extra steentje bij maar vervangen de bescherming van buitenaf niet!

Zoals je ziet, is het van groot belang om je haar tegen de zon te beschermen. Onderschat dit niet en ontwikkel je eigen beautyroutine om je haar mooi en gezond de zomer door te helpen. Je haar zal je dankbaar zijn.

