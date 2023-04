De zomercollectie van Paco Rabanne is sensueel en stout

Paco Rabanne lente zomer 2023 fashion show – Photo courtesy of Paco Rabanne

Het was een stoere en sensuele collectie die Julien Dossena, creatief directeur van Paco Rabanne, voor lente zomer 2023 op de metalen catwalk in de ‘kelder’ van Palais de Tokyo in Parijs neerzette.

Zware, boze combat boots met op en neer zwiepende kettingen stampten op de metalen roosters van de runway. De modellen die zichtbaar plezier hadden in de übercoole looks, werden begeleid door de veelbelovende woorden ‘I’m gonna make you sweat’.

Dirty, sweaty, sensueel, stout, agressief, boos, vrouwelijk. Al deze gemengde gevoelens stopte Dossena in deze opvallende zomercollectie waarin de fetish stijl van Paco Rabanne overduidelijk aanwezig is.

Zo fout, zo cool!

Dossena komt met een vernieuwende combinatie van latex en lingerie. Zo fout en toch zo cool. Ook dit in navolging van de stijl van maison Paco Rabanne waarin van oudsher een soort obsessie voor radicale texturen en niet-organische silhouetten te vinden is.

Meisjesachtige dingen als kanten topjes en baby dolls eindigen in strakke latex creaties. Bloemenprints gaan samen met zwartleren tops met sadomaso banden met studs.

Dossena doorbreekt alle moderegels met zijn meer dan gewaagde combinaties. Pas op, these girls are angry! Het klinkt misschien als een ver-van-je-bed-show, maar dat is het niet. Deze collectie is een eye opener, een uitdaging voor iedereen die lef heeft en van spannende mix & match looks houdt.

Key piece in deze collectie zijn de latex sjaaltjes met metalen stud-ringen die de modellen om het hoofd en onder de kin geknoopt dragen. Net zoals in de jaren ’50 onder de kin, stijlvol en chic, maar ook vele malen stouter!

