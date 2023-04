Deze laagjeskapsels voor 2023 zijn stoer en ideaal voor fijn haar. Op deze foto Melanie Kieback. Foto Charlotte Mesman

Als we naar de mode peopletjes tijdens de Fashion Weeks kijken dan zien we – eerlijk gezegd – vooral op één lengte geknipte kapsels en keurig gestylede en geföhnde (kappers)hoofden. Gladde opsteekkapsels met haar strak uit het gezicht en supernette blow-outs voeren de boventoon maar als er eens iets anders voorbijkomt – een shag of wolf cut bijvoorbeeld – dan heb je toch wel zoiets van ‘Woow, dit is cool!’ De laagjeskapsels voor 2023 zijn ongelooflijk trendy. En ook nog eens heel geschikt voor fijn haar.

Laagjeskapsels

Deze laagjeskapsels voor 2023 zijn stoer en ideaal voor fijn haar. Foto Charlotte Mesman

Laagjeskapsels kwamen een paar seizoenen geleden weer in beeld met de terugkeer van de jaren ’90 (die op hun beurt weer aanhaken bij de jaren ’70). Opeens zagen we ze overal opduiken. Sterk gelaagde kapsels en zelfs de mullet, het zo gehate haarmatje, veroverden de kapperswereld en de catwalks. De vlam laaide hoog op maar doofde ook snel weer uit. Zo gaat dat nu eenmaal met trends, ook met kapsel trends.

Maar van elke trend blijft er toch altijd weer iets hangen en er zijn altijd mensen die zich er zo goed bij voelen dat ze er geen afstand van willen nemen. Zo duikt er hier en daar in het straatbeeld nog wel eens een shag op. Of een wolfcut. En die zijn supercool.

Shag kapsels en wolf cuts

Deze laagjeskapsels voor 2023 zijn stoer en ideaal voor fijn haar. Op deze foto Melanie Kieback. Foto Charlotte Mesman

De shag is een sterk gelaagd kapsel met een uitgesproken seventies mood. Het was de lieveling van punk rock sterren in die jaren. Door de vele lagen krijgt je haar volume en beweging. Bovenop het hoofd zijn de lagen chunky maar de haarpunten mogen uitgedund zijn voor die coole ‘I don’t give a f**k’-look.

De wolf cut gaat nog een stapje verder. Het is een shag met een mullet, een haarmatje. Zo’n haarmatje is niet anders dan een extreem uitgedunde, langere haarlengte in je nek. Dit kapsel is zo mogelijk nog stoerder dan de shag.

Deze laagjeskapsels voor 2023 zijn stoer en ideaal voor fijn haar. Op deze foto Maja Zimnoch. Foto Charlotte Mesman

Beide kapsels komen in alle haarlengtes: van lang haar tot halflang tot zelfs kort zoals de korte wolf cut/mixie cut van model Maja Zimnoch. Je combineert ze met een nonchalant-warrige korte pony of een gewild slordige gordijntjespony. Ook rond de oren mogen de haarplukjes wat langer zijn. Juist door die vele laagjes en lengteverschillen zijn dit soort kapsels heel geschikt voor – we zeiden het al – fijn haar.

Styling

Deze laagjeskapsels voor 2023 zijn stoer en ideaal voor fijn haar. Foto Charlotte Mesman

De shag en wolf cut mag je mooi stylen maar zijn op hun best met een doorleefde grungy look. Zoiets van ‘Ik heb de hele nacht gefeest en heb mijn bed nog niet gezien’. Ga voor matte haarstylingsproducten en kneed ze in je haar. Gebruik een droogshampoo bij de haarwortels voor extra volume. Ook sea salt sprays zijn heel geschikt voor een ‘wilde’ seventies look. Een andere manier om een shag of wolf cut te stylen een haarcrème in handdoekdroog haar aanbrengen en het aan de lucht laten drogen. Ga voor die ultieme pop rock look!

