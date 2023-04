Drie korte kapsels voor 2023 die iedereen wel zou willen hebben. Foto Charlotte Mesman

De korte kapsels voor 2023 zijn verleidelijk en roepen, bij ons tenminste, hair envy op. Het zijn pittige, moderne haarsnitten met retro elementen zoals laagjes in jaren ’70 stijl of het alom gehate maar toch ook zo coole haarmatje. We zochten drie kapsels voor je uit die we op de catwalks voor 2023 tegenkwamen. De modellen/influencers waren zo vriendelijk om even voor onze camera te poseren.

De blunt bob van model Mariana Santana

Een kort bob kapsel tot net op de oren is op dit moment enorm trending. Dit kapsels zijn op één lengte geknipt en geschikt voor elk haartype. Het is het signatuur kapsel van Nederlands model Mila van Eeten die supersluik haar heeft en haar blunt bob in een middenscheiding draagt. Maar ook het Braziliaanse model Mariana Santana (je kent haar vast uit de vele reclames) heeft onlangs de schaar in haar lob kapsel laten zetten. Haar kapsel dat zien dat je de blunt bob ook heel goed kunt hebben als je slag of krul hebt.

De mixie cut van model Maja Zimnoch

Een ander kort kapsel in 2023 supercool is, is de mixie cut zoals die van het Poolse model Maja Zimnoch. Dit kapsel is een mix van de klassieke pixie cut maar dan met een mullet in de nek (een haarmatje). Mixie is dan ook een samentrekking van mullet en pixie. Dit kapsel is waanzinnig pittig en cool, en ook hier geldt weer dat het werkt voor zowel steil als krullend haar. Verder kun je in deze haarsnit met de details spelen: een kortere of langere pony, kortere of langere lokken rond de oren, en de styling natuurlijk!

De korte French bob bij Chanel

Supercool is ook de moderne interpretatie van de French bob die we bij – hoe kan het ook anders – Chanel spotten. Deze bob is gelaagd geknipt waardoor je mooi volume en ook meer beweging krijgt. Verder is pony, karakteristiek voor de French bob, in dit geval heel ‘blunt’ maar ook lichtjes rond geknipt. In het midden is de pony daardoor wat korter en richting de zijkanten wordt die langer en gaat die op in de rest van het kapsel. Een heerlijk kapsel om eens mee te experimenteren.

Bekijk de kapselfoto’s maar eens en laat je inspireren voor jouw hair look voor 2023. Wie weet gaat het er dit seizoen echt eens van komen!

