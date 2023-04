4x Streetstyle looks voor lente 2023 voor extra mode inspiratie

Heb jij ook heel veel kleren maar niets om aan te trekken? Ontdek waarom dat zo is en hoe je er (misschien) verandering in kunt brengen.

Streetstyle looks mode lente zomer 2023 – Photo ADVERSUS

Een hele kast vol kleren en niets om aan te trekken? Iedereen kent het. Maar hoe komt het eigenlijk? Is het gebrek aan mode inspiratie – voor dat geval hebben we vier inspirerende streetstyle looks voor lente zomer 2023 van de Fashion Weeks voor je bij elkaar gezocht – maar het kan ook aan iets anders liggen.

Gisteren sprak ik er een bekende influencer over. Ze zei me dat ze bezig was haar garderobekast op te ruimen omdat ze ‘bergen kleren heeft maar niets om aan te trekken.’ ‘Dat komt volgens mij,’ zei ze, ‘omdat we ons als persoon ontwikkelen. We veranderen. Ik ben niet meer dezelfde Samantha van een paar jaar geleden. Daarom voel ik me vaak niet meer op mijn gemak in de kleren die ik toen droeg.’

‘Ik heb de kleren die ik nog wel graag draag op een apart kledingrek gehangen. Het zijn allemaal klassiekers, tijdloze investeringen die ik in de loop van de jaren heb gekocht. Ik merk dan toch echt dat het het waard is om meer uit te geven voor iets dat echt helemaal bij mijn kern-ik past, zoals mijn donkerblauwe vest van McQueen. De dingen die minder kostten en die in een opwelling, in de mood van dat moment heb gekocht, of omdat het mode was, wil ik na een seizoen vaak al niet meer aan.’

‘Maar in die klassiekers waar ik heel lang over heb nagedacht, blijf ik me goed voelen. Als ik naar een belangrijke meeting moet, dan voel ik me er zeker in. Ze geven me power. En dus heb ik mezelf vandaag – na heel lang niets te hebben gekocht – een fantastische spijkerbroek cadeau gedaan. Op het moment dat ik hem aantrok, voelde ik me transformeren. Ik wist meteen dat dit zo’n broek is die altijd zal blijven dragen.’

Ken jij dit gevoel ook? Zit jij ook in zo’n periode waarin ‘je niets hebt om aan te trekken’. Ga dan eerst eens bij jezelf na waar het aan ligt en ga dan pas – eventueel – tot een aankoop voor het nieuwe seizoen over.

4 Streetstyle looks om je door te laten inspireren

Wij zochten 4 streetstyle looks voor je uit met unieke items, tijdloze kledingstukken die nu eens niet blindelings de mode volgen, en waar je jarenlang plezier van kunt hebben. Het zijn maar voorbeelden om je door te inspireren. De invulling aan jouw eigen look kun jij alleen geven.

#1 Zwarte broekrok en hoge laarzen

Streetstyle looks mode lente zomer 2023 – Photo ADVERSUS

Top items in deze mode look zijn de zwarte broekrok – het model is uniek en tijdloos – en de zwarte laarzen die je letterlijk overal onder kunt dragen. Met zulke chique laarzen kun je dag na dag voor de dag (3x dag!) komen. Wist jij dat Anna Wintour van Vogue USA regelmatig met dezelfde jurk op de proppen komt? Ook zij heeft hoogstwaarschijnlijk van die power items waar ze zich altijd goed in voelt.

#2 Leren broek en oversized blazer

Streetstyle looks mode lente zomer 2023 – Photo ADVERSUS

De leren broek en oversized blazer in deze modelook van influencer Caro Daur zijn ook van die power items waar je, als ze bij jouw persoonlijke stijl passen, nooit genoeg van zult krijgen. Kwaliteit, originaliteit, stijl, niet te modisch en helemaal voor jouw persoontje geschikt. Dat zijn de criteria.

#3 Leren jasje

Streetstyle looks mode lente zomer 2023 – Photo ADVERSUS

Hetzelfde geldt voor een zwartleren jasje met een goede snit. Dat kan ik uit eigen ervaring bevestigen. Ik heb een jasje van zo’n twaalf jaar geleden en ik draag het nog steeds regelmatig. Het werkt voor mij maar hier geldt wel weer dat jij alleen kunt aanvoelen of het ook voor jou werkt.

#4 Mooi jasje en klassieke rok

Jenny Walton tijdens de Paris Fashion Week – Photo ADVERSUS

Of een kledingstuk een ‘power item’ voor jou is, merk je eigenlijk meteen. Niet iedereen zal zich op z’n gemak voelen in deze streetstyle outfit maar je kunt zo wel zien dat-ie Jenny Walton op het lijf geschreven is. Het advies is dus: passen, passen en passen totdat je op een gegeven moment iets aantrekt dat je compleet over de streep trekt en waarin je de hele wereld aankunt.

