Deze (nep)leren jassen en jacks gaan we dit voorjaar dragen. Streetstyle look bij Hermès. Foto Charlotte Mesman

Heb je je winterjas al naar de achterste hoek van je kast verwezen maar is het nog te koud om zonder jas naar buiten te gaan? Een (nep)leren jas of jack kan in dit tussenseizoen uitkomst bieden. Leer is een klassieker die nooit uit de mode zal gaan, maar tegelijkertijd is het ook weer enorm trending. (Nep)leren jassen en jacks horen in het rijtje van de grote modetrends voor lente zomer 2023 thuis. Dit zijn de leertrends voor het nieuwe seizoen:

Glad leer (en een beetje suède)

Streetstyle mode en leertrends voor lente zomer 2023. Streetstyle look bij Hermès. Foto Charlotte Mesman

Een toonaangevende collectie als we het over leer hebben, is die van Hermès. In het eerste deel van de show kregen we schitterende gladleren items in zwoele woestijnkleuren als terracotta, baksteen en warme bruintinten voorgeschoteld. Een camelkleurige lange jas, een cape in dezelfde tint, een kort reebruin suède manteltje.

Streetstyle mode en leertrends voor lente zomer 2023. Lange leren jas. Foto Charlotte Mesman

Trend: gekleurd glad leer (vorig jaar zomer ook in blauw, rood, oranje) is nog steeds een trend maar er is een terugkeer naar naturel tinten.

Ook experimenteren de ontwerpers graag met messcherpe laser-cuts die de jassen en jacks een hypermoderne uitstraling meegeven.

Cargo, militair of motorjack?

Streetstyle mode en leertrends voor lente zomer 2023. Leren jack met cargozakken van Miu Miu. Foto Charlotte Mesman

Een andere (nep)leer trend is: doorleefd leer. Miuccia Prada ging daar voor Miu Miu enorm mee aan de haal. De Italiaanse ontwerpster gaf haar stoere jacks ook nog eens flink wat cargozakken mee en haakte met dit detail aan bij de workwear/militaire trend die ook voor lente zomer 2023 weer zijn stempel op de mode drukt.

Behalve cargozakken komen we ook pseudo-militaire jacks met epauletten tegen. Deze jacks doen het enorm goed in het legergroen of kaki. Om de motorjacks niet te vergeten! Bikercore is ook een stijl die we blijven zien.

Oversized is een must

Oversized is en blijft de trend. Ga voor een jack of jas met een ruim volume, zo’n exemplaar dat je gemakkelijk over een trui en hoodie kunt dragen maar dat net zo chic is over een avondjurk.

Stoere boxy schouders

Streetstyle mode en leertrends voor lente zomer 2023. Leonie Hanne bij Hermès. Foto Charlotte Mesman

Een leertrend voor 2023 die ook heel populair is, is stoere boxy schouders. Dit soort jassen – we spotten Leonie Hanne ermee bij Hermès – zijn geschikt voor power vrouwen en geven je de uitstraling dat je de hele wereld kunt torsen.

Romantische pofmouwen

Ben je eerder een romantisch type, dan is een leren exemplaar met pofmouwen misschien iets voor je. Pofmouwen zijn al een paar seizoenen een trend en doen ook in het leer enthousiast mee.

Vintage

Streetstyle mode en leertrends voor lente zomer 2023. Model Sara Grace Wallerstedt in lange leren jas. Foto Charlotte Mesman

Voor een unieke maar up-to-date look is een vintage exemplaar nog altijd een topper. Grabbel eens in oma’s kast of duik dat tweedehandswinkeltje toch maar weer eens binnen. Vintage is trendy!

Kortom, er is voor iedereen wel een stijl te vinden. Van oversized jacks tot lange (nep)leren power coats of stoere jacks met cargozakken. Of je nu op de klassieke toer gaat of een statement wilt maken.

