Zin in een make-over van je huis? Laat je inspireren door de allernieuwste interieur trend voor 2023. Omarm de natuur in eigen huis.

De nieuwste interieur trend 2023. Urban jungle

Lentekriebels? Grote schoonmaak? Een make-over van je huis of, om klein te beginnen, je slaapkamer of huiskamer? Het is er de tijd van het jaar voor (eigenlijk is het er altijd de tijd voor!). Mocht je inspiratie tekortkomen, dan hebben wij een idee voor je: de allernieuwste interieur trend voor 2023. Die staat in het teken van een mix van urban en exotisch groen. Omring je met positieve energie!

De nieuwste interieur trend: urban jungle

Groen, natuur, planten, een exotische mood, een vleugje urban. Het zal je niet verbazen dat de nieuwe lifestyle trend in de wandelgangen wel urban jungle interieur wordt genoemd. City meets jungle. Als je deze mood voor ogen houdt, zal het gemakkelijk zijn er invulling aan te geven.

Aan de ene kant heb je het groen van planten, een onmisbaar element in deze trend, aan de andere kant heb je de gedempte, moderne kleuren van de stad. Je kunt zelf de accenten leggen.

Wil je het natuurlijke, het groene accent laten uitkomen, dan kun je denken aan één of meerdere groene muren, misschien wel in verschillende nuances. Je kunt ook denken aan behang met inspirerende beelden van exotische natuur (al is een verfje vaak goedkoper). Kies je meubels of interieur accessoires in hout, riet en andere natuurlijke materialen als katoen en linnen. Met lichtgekleurd hout creëer je een luchtige omgeving; met donkere houtkleuren voeg je aan je huis een zen-achtig twist toe. Denk ook aan de details. Tip: vervang gekleurde kussenovertrekken in de huiskamer door overtrekken in gedekte effen kleuren, doe hetzelfde met beddengoed.

Vind je het leuk om het contrast tussen jungle en urban te versterken, ga dan voor een strakke witte of moderne lichtgrijze basis. De inmiddels overbekende en nog steeds populaire industrial style trend is een geweldige basis voor een urban jungle interieur. De meubels kunnen in hout zijn maar er mag ook wel iets moderns en straks tussen zitten, in metaal en glas. Ook hier ga je dus spelen met kleurnuances en texturen.

Planten, planten en nog eens planten

We zeiden het al: planten zijn een onmisbaar element in deze sfeervolle en rustgevende inrichting. Een topper die direct voor een exotische touch zorgt, is natuurlijk de palm. Maar er zijn zoveel meer planten met een tropische uitstraling. Verdiep je er maar eens in en stel je eigen plantencollectie samen. Op den duur gaan daar stekjes van komen. Dan wordt het helemaal leuk :-)

Sfeervol licht creëer je met de juiste raamdecoratie

Tot slot nog een aandachtspunt dat nog wel eens vergeten wordt: licht. Je kan je huis – je huiskamer, je slaapkamer, je badkamer – zo mooi inrichten als je wilt, als de lichtinval niet goed is, krijg je nooit de sfeer die je in gedachten hebt.

Besteed daarom aandacht aan lichtpunten (voor de avond) maar vooral ook aan raamdecoratie die het natuurlijke daglicht zo mooi mogelijk binnenlaat en misschien wel filtert. Denk maar eens aan zonnestralen die door een dik bladerdak of de kroon van een palm uiteenvallen. Kortom, de inval van je daglicht is de kroon op je inrichting.

Het zal afhangen van je ramen en de positie daarvan wat je kiest. Met jaloezieën kun je een heel rustgevende sfeer creëren. Voor een luchtige sfeer ga je voor lichte jaloezieën; met donkerhouten jaloezieën maak je het schaduwrijk en intiem. Ook shutters geven een geweldig sfeervolle lichtinval die je gemakkelijk kunt regelen. Ze voegen een moderne – met een beetje fantasie zelfs koloniale – touch aan je interieur toe.

Houd je meer van gordijnen, ga dan voor een kalmerende en gedekte kleur – crème, beige, grijs, een gedekte bruintint – en verzacht het daglicht met vitrages.

Jeuken je handen al? Die van ons wel!