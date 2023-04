Total denim look zomer 2023 – Photo ADVERSUS

Dit seizoen ga je ons veel over spijkergoed horen. We kunnen er gewoon niet omheen. Niet dat we dat willen want wie houdt er nu niet van denim? Maar vooral ook omdat spijkergoed gewoon de allergrootste modetrend voor voorjaar 2023 is. Zo zien de nieuwe denim trends eruit.

De spijkerrok is de nieuwe spijkerbroek

Je spijkerbroeken zijn een perfecte basis voor je modelooks voor het komende seizoen, maar wil je helemaal up-to-date zijn, dan is een spijkerrok een echte mode must-have. De influencers lopen ermee weg.

In veel modecollecties voor lente 2023 kom je de lange spijkerrok tegen. De meeste modellen vallen tot ver over de kuit. Dit is het meest hippe model maar ben je wat kleiner van stuk dan kan zo’n lange lap spijkergoed ook wat zwaar zijn.

Een midi rok zoals die van de Amerikaanse top influencer Olivia Palermo – de queen of the streetstyle – kan dan uitkomt bieden. Zoals je op onze streetstyle foto ziet, draagt Olivia haar doorknoopspijkerrok met een blouson in dezelfde spijkerstof. Dit is meteen een andere grote modetrend voor het nieuwe seizoen.

Spijkergoed combineer je met spijkergoed

Double denim, total denim look. Noem de trend hoe je wilt maar spijkergoed combineer je dit seizoen eigenlijk maar met één ding: spijkergoed. Let wel: de kleur en textuur van top en rok of broek moeten hetzelfde zijn. We gaan dus voor setjes. Anders dan vorig jaar zomer gaan we bovendien vooral voor denim blauw: licht of donker of met een vintage look.

Denim in cargo stijl

Een andere nieuwigheid voor lente zomer 2023 is het spijkergoed in cargo stijl. Cargobroeken maar ook rokken, gilet en blousons in cargo stijl. Al deze items laten zich weer heel gemakkelijk combineren met de rest van je garderobe.

Mode accessoires in denim stijl

Herinner je je die DIY laarsovertrekken in denim à la Elsa Hosk nog? En al die DIY denim topjes die van ceintuurs in spijkerstof aan elkaar hingen? Dit seizoen stappen we een beetje af van die DIY feeling en maken we onze denim looks af met slippers, sneakers of pumps in spijkerstof. Ook een tas in spijkergoed is een must, als je de nieuwe denim trends voor lente zomer 2023 op de voet wilt volgen. Oh, en vergeet ook niet om even een spijkerceintuur in je middel te snoeren!

Bekijk onze streetstyle foto’s en begin maar eens met het tevoorschijn halen van alle denim items in je kast. Je zou wel eens op verrassend nieuwe combinaties kunnen komen. Experimenteer met je spijkerlook!

