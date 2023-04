Lange vlechten zijn de ultieme kapseltrend voor zomer 2023. Photo courtesy of Etro

Lange vlechten, maar dan ook ultralang, zijn een top kapseltrend voor zomer 2023. Of je nu kort, halflang of lang haar hebt, je kunt er de show mee stelen. Want: ze mogen ook nep zijn!

Nepvlechten en pruiken

Steeds vaker zien we op de catwalks maar ook in het straatbeeld nepvlechten maar ook pruiken opduiken. Die pruiken zijn tegenwoordig niet meer van echt te onderscheiden. De nepvlechten trouwens ook niet als je puur naar de kwaliteit kijkt, maar voor zomer 2023 zijn ze zo dik en lang dat ze onmogelijk echt kunnen zijn. Dat is dan ook meteen de grap van deze kapseltrend.

Lange vlechten bij Etro

Een modeshow waarin we lange vlechten en vlechtkapsels tegenkwamen, is Etro. Sommige modellen hadden twee hoge lange vlechten met een middenscheiding maar ook heel leuk waren de kapsels met meerdere superlange vlechten en een gevlochten strik.

Het zijn supercoole ideeën om zelf thuis mee aan de slag te gaan. De strik kun je maken door ijzerdraad in je vlecht te verwerken. Deze creatieve vlechtkapsels zijn heel geschikt voor zomerfestivals maar ook voor een feestelijke look, misschien zelfs wel voor een bruiloftsfeest.

Lange vlechten in de streetstyle mode

Lange vlechten zijn de ultieme kapseltrend voor zomer 2023. Foto Charlotte Mesman

Ook in de streetstyle mode komen we steeds meer lange vlechten tegenkomen. We zagen ze tot ver over de knieën, tot bijna op de grond. Met één zo’n lange nepvlecht steel je echt de show. Als je je haar verder strak uit je gezicht haalt en in een middenscheiding draagt, heb je een über stylish influencer look.

Maar je kunt er natuurlijk nog veel meer dingen mee doen. Het toppunt van creativiteit was wat ons betreft het vlechtkapsel dat we tijdens de Paris Fashion Week bij de modeshow van Stella McCartney spotten. Daar zagen we een genodigde voor show met een dikke, lange vlecht die ze losjes, als een sjaal, om haar nek had gedrapeerd. Als dat niet vernieuwend is!

Laat je gedachten er maar eens over gaan en experimenteer met een vlechtkapsel. Het is een boost voor je look en je humeur want soms wil je jezelf wel eens met een ander hoofd in de spiegel zien.