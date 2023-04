Ton sur ton is een huge modetrend voor voorjaar 2023

Ton sur ton modetrend voor voorjaar 2023. Foto Charlotte Mesman

Ton sur ton – je van top tot teen in dezelfde kleur kleden – is al sinds een paar seizoenen een top mode trend. Ook dit voorjaar gaan we er op grote schaal mee aan de slag. De influencers en VIPs tijdens de afgelopen Fashion Weeks van februari konden er geen genoeg van krijgen. Maar natuurlijk komt een nieuw seizoen altijd met een kleine verandering, een nieuwigheid. Dat geldt voor de ton sur ton modetrend voor voorjaar 2023.

Gedekte tinten in plaats van felle kleuren

De grote nieuwigheid voor voorjaar en zomer 2023 is de overstap van ton sur ton looks in felle kleuren naar ton sur ton looks in gedekte tinten.

Zagen we de vorige seizoenen nog outfits in felgroen, rood, geel, fuchsia (je hoeft maar aan Valentino te denken die voor winter 2022 2023 tientallen total fuchsia looks een eveneens fuchsia catwalk opstuurde), dit seizoen overheersen tinten als: beige, crème, vanille, lindegroen, bleekblauw, poederroze, wit, parelgrijs, navy blauw en zwart.

Vernuftige kleurnuances

Wat we verder zien, is dat de ton sur ton look niet meer helemaal monochroom (enkelkleurig) zijn. Er zitten steeds meer kleine nuances in wat je outfit meer diepte en beweging, en als je wilt ook fantasie, meegeeft.

Minder kant-en-klare pakken

Met die nuances laten we ook de kant-en-klare pakken en setjes een beetje achter ons. We gaan zelf op zoek naar vernieuwende combinaties in kleuren die in elkaars verlengde liggen. Een paar voorbeeld: verschillende crèmetinten met elkaar maar ook bleekgeel met superzacht groen, of poederroze met bleekzalm. Je snapt wel wat we bedoelen.

Wil je even geen combinaties leggen, kleed je dit voorjaar dan eens in een lange wollen jurk (ook een top modetrend) en haal er eenzelfde kleur lippenstift en rode schoenen bij (à la Mary Leest). Ook een manier van ton sur ton.

Licht afwijkende mode accessoires

Bij zo’n ton sur ton look hoeft dan ook niet meer per se een schoen of tas in dezelfde kleur. Ook hier mag je één of twee nuances afwijken. Denk aan een huidskleurig schoentje onder een witte look of een naturel leren schoen onder een bleekroze broek. Ook heel mooi bij total naturel looks zijn accessoires in riet, jute of touw (rieten manden zijn hip en je draagt ze zelfs bij een winterjas, check het grote ABC van de mode).

Voordelen van ton sur ton

Je ton sur ton kleden is trendy maar heeft ook grote voordelen. Je hebt een richtlijn bij het samenstellen van je outfits. Dit is ook heel gemakkelijk als je op vakantie gaat. Je kunt dan voor één of twee kleuren kiezen en snel (vele) combinaties leggen. Koop je nieuwe items in je lievelingskleuren – die je al in de kast hebt – dan vergroot je het aantal mode looks in je garderobe. Tot slot: ton sur ton looks kleden slank en lang af omdat je silhouet niet wordt onderbroken. En dat is niet niks!

