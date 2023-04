7 Tips voor het inrichten van je tuin. Zo maak je het gezellig

Hoe richt je je tuin in? Hoe maak je het gezellig? 7 Tips om je tuin na de lange winter (of op elk moment in het seizoen) te boosten.

Bij een tuin denk je aan bomen en planten, aan het gazon. Dat alles moet onderhouden worden. Maar wil je het echt gezellig maken en optimaal genieten, laat dan je gedachten eens gaan over het inrichten van je tuin. Net zoals je dat voor je huis doet. Soms heeft ook je tuin een boost of wat reorganisatie nodig.

Het kan gebeuren dat spullen ophopen – speeltjes van de kinderen die niet meer gebruikt worden, een oude fiets, een plastic zwembadje – of dat er niet genoeg ruimte of stoelen zijn om gezellig met elkaar buiten te zitten. Opruimen en een paar nieuwe tuinmeubelen kunnen dan wonderen doen.

Soms ook is het gewoon leuk, net zoals je dat in je huis doet, om even lekker stylen. Het is helemaal niet moeilijk om je tuin met smaak en stijl in te richten. We hebben 7 tips voor je.

1. Ruim je tuin op. Verwijder alle voorwerpen die niet meer gebruikt worden. Gooi alles weg wat oud, verrot, nutteloos of kapot is. Verzamel alle voorwerpen die rondslingeren en nog wel van pas komen, zoals tuingereedschap, tuinkussens en parasols. In huis berg je dingen op in kasten, in de tuin is het heel handig om met opbergboxen voor buiten te werken. Die hebben tegenwoordig een heel moderne design zodat ze stijlvol deel uitmaken van je tuininrichting.

2. Breng de functies van je tuin in kaart. Hoe wil je die gebruiken? Om met elkaar buiten te eten? Spelen de kinderen erin of zoek je de tuin graag op om te zonnen? Stem de inrichting daarop af. Denk aan een tafel met voldoende tuinstoelen, of – als je een zonaanbidster bent of graag in de buitenlucht wat wegsluimert – aan ligstoelen. Ligt manlief graag naast je, kijk dan ook eens bij de tweepersoonsligbedden of de sets compleet met theetafel voor een luxe gevoel. Weet je ook meteen waar je je zomercocktail kwijt kunt!

3. Creëer een schaduwzone. De eerste zonnestralen mogen dan heerlijk aanvoelen, als het kwik gaat stijgen, is een schaduw een must. De meest eenvoudige manier is natuurlijk een parasol (zorg wel voor opbergruimte!) maar je kunt ook denken aan een afdakje of zelfs een kant-en-klare tuinoverkapping (gazebo).

4. Kies bij voorkeur weersbestendige materialen zodat je er weinig omkijken naar hebt en je in het najaar je tuininrichting niet hoeft af te breken. Het is zo ongezellig om de hele winter naar een kale tuin te moeten kijken. Je tuin completeert je huis. Betrek de inrichting er daarom zoveel mogelijk bij.

5. Denk na over de verlichting voor de avond. Niet alleen voor die zwoele zomeravonden die je in je tuin doorbrengt maar ook omdat het ontzettend gezellig is om vanuit je huis in een mooi verlichte tuin te kijken. Met andere woorden: een kaarsje op de buitentafel is altijd goed, maar wil je er iets moois van maken dan komt er meer bij kijken. Werk met tuinlampen en sfeerlichten. Ze geven een feestelijk gevoel en zorgen voor diepte en perspectief in je tuin.

6. Kies een mood of stijl – romantisch, organisch, strak en modern, rustiek – en trek deze lijn niet alleen door in de keuze van je tuinmeubilair maak ook in je tuinaccessoires: vazen, kandelaars, tuinkussens, tafelkleed, fruitschaal, kruidpotten, gordijnen.

7. Heb je genoeg ruimte, plan dan ook een barbecue of misschien zelfs wel een wasbak met kraantje in. Buitenkeukens zijn ook enorm populair. Het is zo knus om niet alleen buiten thee te drinken of te eten, maar ook om je maaltijden – wie weet met groenten of kruiden uit eigen tuin – buiten te bereiden!

En laat het mooie weer dan nu maar komen :-)

