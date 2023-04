5 Top modetrends voor voorjaar zomer 2023 om nu al in te stralen

Top modetrends voor lente zomer 2023

Het mooie seizoen is officieel begonnen! Tijd voor een update van je modelook, of het weer er nu naar is of niet. We hebben vijf top modetrends voor voorjaar zomer 2023 voor je waarin je direct kunt stralen. Tegelijkertijd zijn het ook kledingstukken die je dag na dag kunt dragen en waar je ongetwijfeld het hele seizoen (maar ook nog jaren erna) plezier van gaat hebben. Vijf klassiekers met een moderne twist. Laat je inspireren.

#1 Loose fit broeken

Sinds meerdere jaren is de mode ‘oversized’. Deze macrotrend blijven we ook in het nieuwe modeseizoen zien en komt opnieuw in de broeken terug. Loose fit en wide leg broeken zijn een hotte trend voor lente zomer 2023. Maar vergis je niet, wijd betekent niet: vormeloos. De pasvorm is en blijft enorm belangrijk. Taille, lengte, billen, kruis, pijpwijdte. Alle proporties moeten – juist bij een loose fit broek – kloppen en je figuur op z’n best – niet boxy of rond – doen uitkomen. Ga daarom voor modemerken zoals Summum kleding die aandacht besteden aan pasvorm en kwaliteit (en niet alleen aan trends).

#2 Regular fit pantalons

Op de catwalks van de grote modehuizen mag het accent dan (nog steeds) op oversized broeken liggen, bij veel kledingmerken zoals Tramontana komen we gelukkig ook regular en slim fit pantalons tegen. Deze broeken kleden slank af en doen je daarom langer lijken.

Ze zijn ook heel geschikt als je iets meer buik of een bredere taille hebt. Ook hier komt het weer aan op maten en pasvormen. Als je een brede taille hebt, heb je misschien een maatje groter nodig maar dan kan de rest van een broek – billen en bovenbenen – te wijd zijn. In dit soort gevallen kunnen regular fit of slim broeken met smallere pijpen uitkomst bieden. Ook hier geldt weer: let op de pasvorm. Verder is ook de kwaliteit in dit soort broeken heel belangrijk want een goedkoop stofje tekent of trekt sneller.

#3 Lange (spijker)rokken

Een andere top modetrend voor lente zomer 2023 is de lange rok. Let op onze woorden! Deze gaan we dit seizoen enorm veel zien. Denk hierbij aan enkellang of zelfs floor sweeping. Zo’n rok laat zich, net zoals een broek, al vroeg in het seizoen dragen. De allerhotste rokken zijn in denim. Ze laten zich gemakkelijk combineren en je kunt ze elke dag, weer of geen weer, dragen.

#4 Lange jurken

Minirokken en –jurken mogen dan weer terug in de mode zijn, we blijven dit seizoen ook volop maxi dragen. Lange jurken zijn het weer helemaal. Net zoals vorig jaar zomer zijn grafisch prints tegen een witte of beige achtergrond heel populair, maar effen kleuren komen terug in beeld. Heel mooi zijn de zongebleekte blauw- en groentinten à la Max Mara. Om al vroeg in het voorjaar te dragen, met bijvoorbeeld een blazer erover.

#5 Romantische tops

Crop tops zijn keepers (op de internationele catwalks voor lente zomer 2023 wemelde het er weer van) maar ze zijn niet bepaald praktisch. Gelukkig zijn er genoeg modemerken met mooie tops komen. Denk hierbij aan wijde blouses, misschien wel met ballonmouwen (een andere trend van het moment) of aan romantische blouses met roesjes en een mooie fantasie. Er is een terugkeer naar klassiekers maar dan wel met een moderne twist. Ze zijn ideaal in combinatie met je nieuwe broek of floor sweeping rok!

Klik hier voor modetrends voor de heren op ADVERSUS