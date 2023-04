Weet je even niet wat je aanmoet? Laat je inspireren door deze streetstyle looks volgens de allernieuwste modetrends voor lente zomer 2023.

Street style modetrends lente 2023 – Photo ADVERSUS

Weet je even niet wat je aanmoet? Geen paniek! Dat is normaal het overgangsseizoen en zeker in de maand april waarin het weer nog alle kanten op kan. Daarom komen we met wat extra mode inspiratie. Laat je inspireren door deze street style looks (volgens de allernieuwste modetrends voor lente zomer 2023 natuurlijk) die we tijdens de Paris Fashion Week spotten. We lichten een paar trends uit waar je vast iets mee kan.

Ga voor pastels

De lente is bij uitstek het moment om je in pastels te kleden. Dat is altijd al zo geweest. Pastels in het voorjaar, uitbundige kleuren in de zomer. Check je garderobe op pastels en maak verrassende combinaties. Een hint: combineer een pastel met zijn donkere variant, zoals lila met paars. Dit levert supercoole effecten op.

Een lichtgekleurde sjaal (als jas)

Street style modetrends lente 2023 – Photo ADVERSUS

Ben jij die donkere kle(u)ren en winterjassen ook zo zat? Vrolijk je outfit op met een dikke, warme maar lichte sjaal. Met een of meerdere truien plus die sjaal kun je die winterjas misschien al voorzichtig aan de kapstok laten hangen. Dat voelt al vele malen lichter en beter.

Kleurrijke accessoires

Street style modetrends lente 2023 – Photo ADVERSUS

Houd je voorlopig nog even vast aan je donkere basis (total black is tenslotte een modetrend) speel dan met kleurrijke modeaccessoires, zoals je schoenen en je tas. Je kunt ook een jas in kleur over je (nog) donkere outfit draag. Ruitjes zijn hot, in het bijzonder een rood-met-zwart ruitje (Chanel ging er voor zomer 2023 mee aan de haal).

Coole zonnebril (in kleur)

Een ander item voor instant blij gevoel is een coole zonnebril. Voor zomer 2023 gaan we dikke monturen in gewaagde kleuren zien: rood, mosterdgeel, wit. Je kunt ze direct dragen en ze voegen een vrolijke voorjaarsnoot aan je look toe.

Een bloemetje doet het altijd goed

Street style modetrends lente 2023 – Photo ADVERSUS

Voor een ultiem fris voorjaarsgevoel doen bloemetjesprints het altijd goed. Ga voor een fantasie in typische lentekleuren. Geel (narcissen), paars (krokussen), groen (nieuwe blaadjes aan de bomen) zijn kleuren die in dit seizoen bijna therapeutisch werken. Al is het maar een klein detail, je wordt er blij van!

Klik hier voor modetrends voor de heren op ADVERSUS