Lange spijkerrok bij de show van Diesel in Milaan. Foto Charlotte Mesman

Is jouw garderobe al klaar voor het nieuwe seizoen of kan je mode look voor lente zomer 2023 nog wel een kleine boost gebruiken? Veel modetrends voor lente zomer 2023 borduren voort op trends van vorige seizoenen, maar er zijn natuurlijk ook een aantal ster items voor dit seizoen. We hebben tien mode must-haves voor lente zomer 2023 voor je. Samen vormen ze een perfecte basis voor een up-to-date garderobe. Meerdere items heb je vast al in je kast; andere kunnen een welkome aanvulling zijn en inspireren tot nieuwe combinaties.

10 Mode must-haves voor lente zomer 2023

#1 Trench coat

De trench coat is weer enorm trending. Je draagt ‘m dit seizoen in klassiek beige óf in denim.

#2 Strepentrui

Flaneren over de boulevard in een marinière look. Klinkt dat niet heerlijk? Dit seizoen gaan we het doen want de sailor look is weer helemaal in de mode. Een strepentrui in het blauw-wit (of grijs-zwart) is een must!

#3 Cargobroek

Ben je een broekentype en houd je wel van een beetje casual, dan mag een cargobroek in jouw garderobe niet ontbreken. Ga voor een superstoere met veel zakken! Of voor eentje in een glansstofje en een lief kleurtje. Dat soort cargobroeken zijn de nieuwe slip-on dress :-)

10 Mode must-haves voor lente zomer 2023. Influencer Mary Leest in cargo pants bij Fendi. Foto Charlotte Mesman

#4 Blazer

Een oversized blazer die je overal op kunt dragen maakt het wel heel gemakkelijk om je dag na dag goed te kleden. Je draagt ‘m op je spijkerbroek, over je lange jurk maar later in het seizoen ook met shorts of een minirok.

#5 Lange spijkerrok of spijkerjurk

Absolute must-have van voorjaar 2023 is een lange spijkerrok. Tot op de grond, als je wilt. Ze zijn er in allerlei modellen, met of zonder split. Geen fan van een rok, kijk dan eens bij de spijkerjurken. Zo waren nog nooit zo leuk!

Lange spijkerrok bij de show van Diesel in Milaan. Foto Charlotte Mesman

#6 Witte jurk

De LBD (little black dress) is een klassieker – blijven dragen! – maar de witte jurk is dit seizoen de winnaar. Lang of mini, met roesjes of broderie, romantisch of minimalistisch. Als-ie maar wit is!

10 Mode must-haves voor lente zomer 2023. Influencer Danielle Copperman in het wit bij Ermanno Scervino. Foto Charlotte Mesman

#7 Crop top

Of je er nu een fan van bent of niet, de crop top blijft een huge modetrend, en ze worden alleen maar mooier! Houd je niet van zo’n stuk blote buik, combineer ‘m dan eens met een hoge taille broek of rok. Dan is-ie opeens wél draagbaar.

#8 Broekpak

Een broek met bijbehorende blazer en misschien wel bijbehorende top is hip, draagbaar, trendy. Omdat je je van top tot teen in dezelfde kleur kleedt, lijk je ook nog eens langer!

#9 Minirok met plooien

De tennisrokjes zijn alweer overgewaaid maar die minirokken met brede plooien en voeringen van de zakken die eronder uitbungelen in Miu Miu stijl hangen ook dit seizoen weer in de winkels. Leuk! Deze rokjes zijn de nieuwe (spijker)shorts voor zomer 2023.

#10 Overhemd jurk

Meer van de geklede looks, dan is daar de overhemd jurk, dit seizoen nog eleganter dan ooit. Heerlijk ladylike met een rij knoopjes van boven naar beneden en een lekker tuttig ceintuurtje in je taille. Stijlvol en een welkome afwisseling op de lange flodderjurken met grafische prints van de afgelopen zomers (al kunnen die ook nog!).

Laat je gedachten er maar eens over gaan en update je modelook (en garderobe) met één of meerdere mode must-haves (zie ook het ABC van de mode voor zomer 2023). Veel modeplezier!

