10 Haarverzorging tips voor mooi haar (die je misschien nog niet kent)

Een goede haarverzorging is de basis voor mooi en gezond haar. Maar niet altijd weten we wat goed is voor ons haar is, en wat niet. Laten we er nog eens doorheen lopen. Eén van de belangrijkste dingen is dat je de verzorging van je haar van alle kanten aanpakt. En dat je je haar constant, dag na dag, verzorgt. Kortom, je hair care moet deel uitmaken van je levensstijl. Hier zijn tien haarverzorging tips om je haar door de jaren heen mooi en gezond te houden.

Voedingssupplementen en vitaminen

Je haar heeft baat bij vitaminen B, D en E, zink, ijzer en biotine. Ze geven je haar de nodige voedingsstoffen om snel, mooi en gezond te groeien. Je kunt ze uit supplementen halen maar met gezond eten kom je ook een heel eind. Je haar wordt in het bijzonder blij van: zalm, avocado, noten, eieren, spinazie, linzen, mager rood vlees, boerenkool, broccoli en citrusvruchten.

Regelmatig bewegen

Je weet het misschien niet maar regelmatig bewegen is niet alleen goed voor je lichamelijke vorm en conditie maar ook voor de gezondheid van je haar. Je haar heeft baat bij de verhoogde bloedcirculatie en de betere zuurstoftoevoer tijdens het sporten.

Niet te streng lijnen

Je haar heeft te lijden van sterke gewichtsschommelingen, of die nu veroorzaakt worden door intens sporten of strenge diëten. Soms zie je de gevolgen daarvan pas na enkele – tot zes – maanden. Hetzelfde geldt voor periodes van intense stress. Ook daarvoor kun je maanden later de rekening krijgen gepresenteerd in de vorm van haaruitval.

Oppassen met elastiekjes en speldjes

Bind je haar niet te strak samen, want dan kan het breken, en pas op met wrijving. Er zijn tegenwoordig steeds meer haarvriendelijke elastiekjes en haarspelden. Vermijd bijvoorbeeld elastiekjes met een metalen sluiting.

Nog een keer: sporten!

Sporten is ideaal om de bloedcirculatie in je hoofdhuid te stimuleren (we zeiden het al) maar regelmatig sporten vermindert ook je stressniveau en bevordert de aanmaak van stoffen als endorfine en serotonine. We weten inmiddels wat de impact van stress op de gezondheid van je haar is, dus tel je winst maar uit.

Gebruik altijd een thermo protector

De warmte van je föhn en steiltang kunnen je haar beschadigen, zeker als je ze vaak gebruikt. Breng daarom altijd eerst een thermo protector op je haar aan voordat je gaat hitte stylen.

Zon, zout en chloor

Ofwel: de zomer! Hoe fijn de zomer ook is, het is een aanslag op je haar. Je haar wordt voortdurend door allerlei vijanden belaagd. Bescherm je haar met haarverzorgingsproducten met UV-filter, draag een hoed of pet, maak je haar nat voordat je gaat zwemmen zodat het minder zout of chloor opzuigt en spoel het na het zwemmen altijd uit.

Masseer regelmatig je hoofdhuid

Niet alleen sporten verbetert de doorbloeding van je hoofdhuid, ook een massage is een weldaad voor huid en haar. Pamper je haar met een zachte massage (geen nagels!) zo’n vijf minuten per dag, of tijdens het haar wassen, en concentreer je daarbij op je hoofdhuid om de doorbloeding te stimuleren en de aanvoer van zuurstof en voedingsstoffen te verbeteren.

Laat je haar regelmatig bijpunten

Je hoeft niet te overdrijven maar wil je je haar laten groeien, laat dan regelmatig de puntjes knippen om gespleten haarpunten te voorkomen. Denk aan eens in de 6 à 8 weken.

Roken is slecht (ook voor je haar)

Rook je, bedenk dan dat het een van de ergste vijanden van je haar is. En dat niet alleen.

Dit is alles. Misschien kende je veel tips al, misschien ook niet. In ieder geval heb je ze weer eens goed voor ogen gehad. Want (ook) de gezondheid van je haar is belangrijk, verwaarloos het niet.

