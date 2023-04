4 Modestijlen voor 2023 om dit voorjaar uit te proberen

4 Modestijlen 2023 om dit voorjaar uit te proberen. Photo courtesy of Dsquared2

In de mode voor 2023 valt van alles te beleven. Niet alleen gaan we voor nieuwe kleuren (rood is dé modekleur) en must-have items (de cargobroek, de trench coat, metallics) maar ook gaan we experimenteren met verschillende moods. We hebben vijf inspirerende modestijlen voor je die je modelook voor voorjaar 2023 die extra kwinkslag kunnen meegeven.

De marinière look

4 Modestijlen 2023 om dit voorjaar uit te proberen. Photo courtesy of Anteprima

Een modestijl die we zomer 2023 maar ook al dit voorjaar veel gaan tegenkomen, is de marinière look. Daarbij denk je natuurlijk direct – terecht! – aan streepmotieven. De meest populaire kleuren voor voorjaar 2023 zijn blauw, zwart, wit en grijs. Maar denk ook witte broeken, witte ‘sailor moon’ jurken met grote (matrozen)kragen, kabeltruien in naturel kleuren, navy blauwe broekpakken met gouden knopen (en een ankertje!) en kapiteinspetten.

Cluttercore

4 Modestijlen 2023 om dit voorjaar uit te proberen. Photo courtesy of Dsquared2

Bikercore, balletcore, gorpcore, coastal granny – kun je het nog volgen? – en dan nu ook cluttercore! Cluttercore is misschien wel de allerleukste modestijl voor het nieuwe seizoen. Het is een trend die vooral onder de jongeren enorm aan populariteit wint. Eigenlijk is het niet meer dan maximalism, een stroming die we niet alleen in de mode maar ook in de interieurtrends en tuininrichting voor zomer 2023 tegenkomen.

Het gaat hier om mixen & matchen, alles mag zo een beetje bij elkaar worden gedragen, en je mag verschillende fantasieën met elkaar combineren. Dit is een fantastische stijl om te genieten van alles wat je nog in de kast hebt (maar vergeten was) en vooral ook om je look een persoonlijke twist mee te geven. Jij ten voeten uit!

Organisch

Max Mara Lente Zomer 2023 – Photo courtesy of Max Mara

Een modestijl als ‘organisch’ kon natuurlijk niet uitblijven. De mode zoekt aansluiting bij de natuur. Denk aan materialen als ruw linnen en mode accessoires in riet, jute en koord details. Ook de kleuren zijn geïnspireerd door de natuur. Naturel tinten zijn hot, maar ook zongebleekte kleuren als bleekblauw en zachtgeel. Denk verder ook aan denim in zandkleur. Let wel: organisch is niet per se duurzaam.

Vroege festival vibes

4 Modestijlen 2023 om dit voorjaar uit te proberen. Photo courtesy of Etro

Nog even en het is weer zover: het festival seizoen. Laat je inspireren door de komende festival en ga voor een neo-hippie/punk/rock mood. Trek die lange jurk alvast aan onder je leren jack, stap in je boots, ga voor die haaksels. Ga voor felle kleuren of voor zwart, doe die lange hangers weer eens in je oren en vlecht je haar!

