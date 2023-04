Zo zien de halflange kapsels en bob kapsels voor 2023 eruit. Clara Berry met long bob kapsel. Foto Charlotte Mesman

Het wordt bijna eentonig: ook dit jaar staat het halflange kapsel met stip op nummer 1. Halflange kapsels en bob kapsels blijven de grote favoriet van celebs, influencers, fashion modellen maar ook van het grote publiek. Dat is natuurlijk niet verwonderlijk want halflang is de meest ideale haarlengte die er bestaat: gemakkelijk in het onderhoud, het geeft je haar volume, houdt het gezond (geen dode haarpunten) en is anti-aging.

De halflange kapsels voor 2023

Kapseltrends. Frisse bob kapsels. Backstage bij Sportmax. Model: Mila van Eeten (Nederland). Foto: Charlotte Mesman

Maar er is nog een bijkomend voordeel dat vooral voor de haartrends voor 2023 geldt: we houden de haarsnitten dit jaar simpel. Geen ingewikkelde coupes en maar weinig styling. De snitten zijn recht toe recht aan. Iedereen kan ze hebben, wat voor haartype je ook hebt.

De grote winnaar: het rechte bob kapsel

Grote winnaar is het rechte bobkapsel. De haarlengte is tot net over de oren of op kaaklengte. Dit kapsel is bot afgeknipt op één lengte. Je draagt het volgens de allernieuwste haartrends met een middenscheiding.

Rechte bob met pony

Franse bob met rafelige pony. Foto Charlotte Mesman

De rechte bob laat zich heel goed met een pony combineren. Zo’n coupe maakt van iedereen een trendy type. Je kunt de pony kort en rafelig laten knippen of recht en wat langer. Het zal van je haartype en gezichtvorm afhangen.

Gelaagd in de nek

Bob kapsel met gelaagde achterlengte en kortere voorlokken. Foto Charlotte Mesman

Houd je wel van een pittige haarcoupe dan kun je kiezen voor wat korter haar van voren en wat langer haar in je nek dat je dan ook nog een gelaagd laat knippen zodat je een geraffineerd ‘haarmatje’ krijgt. Je kunt ook voor één lengte kiezen met gelaagde punten zodat je haar wat meer beweging krijgt.

De long bob

Worden pruiken de allernieuwste haartrend voor 2023? Op deze foto Clara Berry. Foto Charlotte Mesman

Ook de long bob is dit seizoen populair. Steeds meer influencers kiezen oor deze haarlengte waarbij het haar onder de kaaklijn valt. Er zijn er zelfs die deze haarlengte ‘faken’ zoals het Franse model Clara Berry die zich bij Bally met een lob pruik vertoonde die niet van echt te onderscheiden was. Een idee voor als je de schaar niet in je lange manen wilt zetten!

Stylen met waves

Halflang kapsel met waves. Foto Charlotte Mesman

Respecteer de textuur van je haar. Hoe vaak hebben we het niet gehoord. Heb je steil haar, draag je haar dan steil; heb krul, draag je haar dan in de krul. Maar af en toe een speelse wave is supercool. We mogen dit soort kapsels dan niet op de catwalks voor 2023 zien, we zien bob kapsels met waves wel in het straatbeeld, en geef het toe: zo’n coupe wave is cute!

Bekijk onze kapselfoto’s maar eens en laat je inspireren voor jouw nieuwe hair look, al was het maar met pruik!

