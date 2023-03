Worden pruiken de allernieuwste haartrend voor 2023? Op deze foto Clara Berry. Foto Charlotte Mesman

Als ik zeg dat we tijdens de Fashion Weeks pruiken voorbij zagen komen, dan zeg ik dat eigenlijk niet goed. Ik had het op moment dat ik ze zag geen flauw idee dat het om pruiken ging. Ik stond alleen versteld en dacht ‘Hè, had zij geen lang haar? En hè, wat is haar haar ontzettend snel gegroeid!’ Pas later kwam ik erachter dat het pruiken waren. Stel je voor dat pruiken de allernieuwste haartrend voor 2023 gaan worden.

Van pixie cut naar seventies shag

Worden pruiken de allernieuwste haartrend voor 2023? Op deze foto Melanie Kieback. Foto Charlotte Mesman

De eerste verrassing kwam bij de modeshow van Diesel in Milaan. Daar spotte ik Melanie Kieback met het coolste shag kapsel ever. Ik fotografeerde het van alle kanten en kon er ondertussen niet over uit hoe snel haar haar sinds de Fashion Week in eind september gegroeid was. Toen had ze nog een pixie cut gehad. Geen haar op mijn hoofd die bedacht dat het een pruik was.

Worden pruiken de allernieuwste haartrend voor 2023? Op deze foto Melanie Kieback. Foto Charlotte Mesman

Daar kwam ik pas de volgende dag achter toen de influencer zich bij de modeshow an Prada presenteerde met haar gebruikelijke korte pixie cut die haar overigens ook heel goed staat.

Bekijk de foto’s maar eens en zeg nu zelf of Melanies seventies shag eruit ziet als een pruik!

Van lang haar naar lang bob kapsel

Worden pruiken de allernieuwste haartrend voor 2023? Op deze foto Clara Berry. Foto Charlotte Mesman

Nog indrukwekkender is het voorbeeld van het Franse model Clara Berry. Bij de modeshow van Tod’s had ik haar nog met lange haren tot ver over de schouders gezien. Een paar dagen daarna stal ze bij Bally de show met een lange bob. En ik maar denken: ‘Woow, die is hier in Milaan nog snel even naar de kapper gegaan om op de laatste showdag nog even supercool voor de dag te komen.’ Ik was daar dus echt van overtuigd, en met mij, vele anderen.

Totdat ik haar Instagram-pagina opzocht om wat meer te weten te komen over haar nieuwe lob kapsel dat overigens ontzettend geslaagd was en waar iedereen enorm mee wegliep. En daar kwam – hoe zal ik het zeggen? – de aap uit de mouw. In een filmpje liet ze zien hoe ze het lob kapsel van haar hoofd trok en hoe haar lange haren weer over haar schouders golfden. Dat is wel de meest echte pruik die ik ooit gezien heb!

En dat zet me toch wel aan het denken. Hoeveel meer pruiken heb ik de afgelopen Fashion Week gezien en misschien wel gefotografeerd zonder dat ik er erg in had? Zijn pruiken de allernieuwste haartrend voor 2023? Geraffineerd zijn ze vandaag de dag in ieder geval wel.

Klik hier voor haartrends voor de heren op ADVERSUS