De nieuwe modecollectie van Moschino voor zomer 2023 is, zoals altijd, een groot feest. De boodschap is: houd je hoofd boven water.

De modecollectie van Moschino voor lente zomer 2023. Photo courtesy of Moschino

De modecollectie van Moschino voor lente zomer 2023, ontworpen door Jeremy Scott (inmiddels geen creatief directeur van het modehuis meer) is sprankelend. Het optimisme spat ervan af. Volgens het persbericht is de boodschap: we moeten ons bewust zijn van wat er om ons heen gebeurt, maar tegelijkertijd moet er ook ruimte zijn voor blijheid en optimisme.

De modecollectie van Moschino voor lente zomer 2023. Photo courtesy of Moschino

Deze opbeurende boodschap vertaalt het Italiaanse maison met looks die zoiets als ‘het hoofd boven water houden’ uitstralen. De blazers zijn hoekig, de jurken sportief en op de rokken met utility twist prijken opblaasbare harten. Het is alsof Moschino ons een reddingsboei wil toegooien in de vorm van opblaasbare details die ons helpen om te blijven drijven.

De modecollectie van Moschino voor lente zomer 2023. Photo courtesy of Moschino

Op de catwalk voor lente zomer 2023 was overduidelijk waar de inspiratie vandaan kwam: zwembanden, vleugeltjes en reddingsvesten. Moschino ging er op een speelse manier, zoals we dat van dit maison zo goed kennen, mee aan de haal en maakte zo ongeveer alles opblaasbaar. In tailleurs maar ook in de avondkleding en de multicolor accessoires kwam dit element steeds weer naar voren.

De modecollectie van Moschino voor lente zomer 2023. Photo courtesy of Moschino

Zo showde er een cocktail jurk met felgele bandjes en zwemband in de taille. Een zwart broekpak werd gepresenteerd met opblaasbare revers en opblaasbare flappen, compleet met ventiel!

De modecollectie van Moschino voor lente zomer 2023. Photo courtesy of Moschino

Opblaaszomen, opblaasmanchetten, opblaasarmen, opblaashoeden, opblaaskragen. Het is allemaal op de catwalk van Moschino voor zomer 2023 te vinden. Zoals de roze blazer en rok met opblaasbare zoom en manchetten, maar ook het klassieke motorjack met opblaasbare kraag die gecombineerd is met een midi-rok, om het nog maar niet te hebben over de rechte jurk met fantasie die is afgewerkt met een stola die wel iets weg heeft van een luchtbed.

Moschino lente zomer 2023. Photo courtesy of Moschino

Al deze ‘luchtigheid’ wordt nog intenser voor de avond. Een gedrapeerde avondjurk is verrijkt met een opblaasbare bolero in de vorm van een zwaan. Een one-shoulder jurk met fantasie en roesjes wordt geshowd met een zwemband in de taille. Een sterk humoristische noot komt van de roze jurk in antiek Griekse stijl met twee opblaasbare dolfijnen rond de armen.

Moschino lente zomer 2023. Photo courtesy of Moschino

Alles is luchtig, ironisch, speels. Illusie of werkelijkheid? Wie zal het zeggen. Uiteindelijk wil deze collectie gewoon korte metten maken met negatieve energie. Moschino heeft ons willen trakteren op een zonnestraal ook al ligt er een grijze schaduw over de wateren om ons heen. In die zonnestraal moet je je blijdschap vinden.