De lange rokken voor lente zomer 2023. Foto Charlotte Mesman

Zijn we net een beetje gewend aan de minirokjes en mini-jurken die afgelopen seizoenen – dankzij de Y2K invloeden – weer opdoken, gaan we weer voor maxi! Vorig jaar droegen we al volop maxi-jurken, zomer 2023 wordt de zomer van de maxirok. Die komen we in verschillende stijlen en modellen tegen. We zetten een paar toppers in de categorie lange rokken voor lente zomer 2023 voor je op een rijtje.

Zo zien de lange rokken voor lente zomer 2023 eruit

#1 De lange spijkerrok

Lange spijkerrok van Max Mara. Photo courtesy of Max Mara

Met stip op nummer 1 staat de lange spijkerrok. We dragen ‘m dit seizoen in het klassiek denim blauw, maar Max Mara kwam met een pistachekleurige variant en Diesel met een zandkleur wash.

Hoe draag je de lange spijkerrok? Met een crop top en een blazer, met een spijkerblouse of spijkertop, met een T-shirt of enkel een wit hemdje (later in het seizoen).

#2 De lange glitterrok

De lange rokken voor lente zomer 2023. Photo courtesy of Jill Sander

Een andere lange rok die we het komende seizoen veel gaan zien, is de glitterrok. Paillettenrokken zijn supercool!

Hoe draag je de lange glitterrok? Met een lange top, met een crop top of, voor overdag, met een grote (zomer)trui. En eronder? Een paar gympen voor het contrast!

#3 De lange suède of leren rok

De lange rokken voor lente zomer 2023. Photo courtesy of Salvatore Ferragamo

Leer (nepleer) is ideaal voor de overgangsseizoenen. Het kon niet uitblijven dat de modehuizen met dit materiaal voor de lange rokken trend aan de slag gingen. Ferragamo bijvoorbeeld kwam met lange suède rok.

Hoe draag je de lange suède of leren rok? Met een jasje of top in hetzelfde materiaal.

#4 De lange kreukrok

De lange rokken voor lente zomer 2023. Photo courtesy of Prada

Het Italiaanse modehuis Prada kwam met een wel heel aparte lange rok: de kreukrok.

Hoe draag je de lange kreukrok? Met kreukels (flauw!) en bijbehorend jasje. Zoals je merkt, zijn setjes nog steeds een modehit, en blijven we ook deze zomer ton sur ton dragen.

#5 De lange bloemenrok

Lange rok met bloemen van Dior. Photo courtesy of Dior

Tot slot signaleren we de lange bloemenrok met romantische touch zoals we die op de catwalk van Dior spotten. We zagen dit soort modellen ook al in de kledingrekken van grote modeketens.

Hoe draag je de lange bloemenrok? Met een top in hetzelfde patroon (dat had je na het lezen van dit artikel ook wel kunnen bedenken).

Klik hier voor modetrends voor de heren op ADVERSUS