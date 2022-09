Modecollectie vrouw Prada zomer 2023. Photo courtesy of Prada

Miuccia Prada en Raf Simons blijven hun fashion fans verrassen. In de nieuwe modecollectie van Prada voor zomer 2023 nemen ze nachtponnen en ouderwetse dusters met van die kantjes en strikjes bij de polsen als uitgangspunt. Een ander thema is: onafgewerkt en liefst ook nog een beetje verfrommeld en gekreukeld.

Nachtponnen en dusters voor Prada voor zomer 2023

Modecollectie vrouw Prada zomer 2023. Photo courtesy of Prada

Een voorbeeld is van binnenshuis items die outerwear worden, is de doorzichtige nachtpon die met een grote zwarte onderbroek eronder wordt geshowd. Of de duster met kraag en strikjes waarmee je dus volgens Prada volgend jaar zomer gerust de deur uit kunt. En dan niet alleen om even de hond uit te laten. Helemaal creatief is de versmelting van duster en leren jack.

Modecollectie vrouw Prada zomer 2023. Photo courtesy of Prada

Een grote tas onder je arm, een paar degelijke zwarte schoenen met hak, en klaar ben je.

De volumes in deze nieuwe modecollectie van Prada voor zomer 2023 die overigens Touch of Crude heet, zijn oversized; de kleuren zijn delicaat, vervaagd. Contrasten spelen ook in deze collectie een grote rol, maar dit keer gaat het niet over mannelijk/vrouwelijk maar over delicaat tegenover ruw en onbewerkt.

Leren jas met grote (duster)kraag. Photo courtesy of Prada

Natuurlijk zit er nog veel meer in deze collectie. Zoals de mantelpakjes in zwart leer. Of de jurkjassen met vierkant decolleté en grote kraag. En de jurken met – wat lijken handgeschilderde – dessins en met ‘scheuren’ en ‘kreukels’ waar je ze niet zou verwachten.

Jurk met ‘scheuren’ en ‘kreukels’. Photo courtesy of Prada

Voor de avond kiest Prada voor total black of combinaties van black & white waarin de oversized blazer de hoofdrol heeft.

Zwarte jurk voor de avond. Photo courtesy of Prada

Als bijzonder details signaleren we je nog de opgestikte bloemen in reliëf.

Oh, en dan nog even iets over de make-up en het haar, want ook daar is van alles te beleven. Voor deze show dragen de meisjes enorm lange wimpers die letterlijk tot ver op de wangen liggen. De kapsels lopen uiteen van lang en natuurlijk tot kort en pittig. Supercool zijn de kapsels waarbij de oren door de lange losse haren uitsteken (zie de coverfoto). Grappig en modern tegelijkertijd.

