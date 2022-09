Je kunt een modeweek in Milaan op verschillende manieren beleven. Eén manier daarvan is backstage fotograferen. Beleef het mee.

Backstage bij de modeshow van Hui voor zomer 2023. Foto Charlotte Mesman

Backstage gaan bij de modeshows is altijd weer een belevenis, ook al doen we dat al zo’n twintig jaar. Tegenwoordig lijkt het – surprise, surprise – een beetje uit de mode te raken. Eens was het backstage super exclusief, maar de afgelopen jaren heeft het accent zich verlegd naar de street style mode. Toch nemen we altijd nog graag een kijkje achter de schermen.

Beleef de modeweek in Milaan en ga backstage met Trendystyle

Vandaag – tijdens de Milan Fashion Week voor zomer 2023 – gingen backstage bij Hui, luxueus Chinees modebrand, geesteskind van Hui Zhou Zhao, die met haar collecties Oost en West met elkaar wil verbinden.

In deze collectie met hoogwaardige materialen als zijde en brokaat, bezaaid met micro pailletten, staat de vlinder centraal. Want de vlinder is het symbool van de metamorfose in alle culturen van de wereld. Hui Zhou Zhao haakt met haar creaties aan bij antieke Chinese legendes. De fantasieën laten dan ook vooral veel vlinders zien.

Vormen en lijnen doen de rest. Ook die doen vaak aan vlindervleugels denken. Verder zien we in de modecollectie voor zomer 2023 korte broekjes maar ook wijde pyjamabroeken met bijpassende blazers (de klassieke Hui tailleurs), en verder maxi blazers met – wat lijken – 3D applicaties.

Het draait dus allemaal om delicate dessins, om goudkleurige pailletten, maar ook om geborduurde denim en spijkertopjes die over jurken en blouses werden gedragen. Het is hier echt East meets West.

Ook de make-up is inspirerend. Fijn goudglitter voor de oogleden, soms zelfs een goudkleurig symbool bij de slapen. Het lange haar van de modellen is zorgvuldig gekapt met mooie golfbewegingen die aan golvende vlinderslagen doen denken.

Hui Zhou Zhao. Foto Charlotte Mesman

Bekijk de backstage foto’s en beleef het met ons mee.

