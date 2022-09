Dit is het coolste korte kapsel van de Milan Fashion Week

Tijdens de Milan Fashion Week zagen we superleuke korte kapsels voorbijkomen, maar het coolste korte kapsel is dat van Marta Sanchez Castaneda.

Kort kapsel. Marta Sanchez Castaneda. Milan Fashion Week zomer 2023. Foto Charlotte Mesman

Sommige dingen zijn ronduit perfect. Dat geldt volgens ons voor het korte kapsel van model en fashion designer Marta Sanchez Castaneda. Haar korte kapsel is voor ons het toppunt van moderniteit.

De kracht van dit kapsel is een geslaagde combinatie van haarsnit, haarkleur en styling. Om dit resultaat te verkrijgen heb je een kapper nodig die het, om het zo maar even te zeggen, in de vingers heeft.

Een ander geheim van dit kapsel is de lange haarlengte in de nek. Het lengteverschil tussen de zijkanten en voorkant is vloeiend maar groot. Hierdoor krijg je iets dat op een haarmatje lijkt maar dat net weer niet is. Van voren is het haar in een lange pony geknipt die alle kant op kan worden gestyled.

Let ook even op de zijkanten. Daar is het haar aanzienlijk langer dan aan de voorkant. Er zijn zelfs geen bakkebaarden maar lange lokken die vóór de oren worden gedragen. De rest van het haar is achter de oren waardoor de oren zelf vrijkomen. Dit is een haartrend die we in 2023 nog vaak gaan zien. Blote oren als accessoire! We zagen het al op meerdere catwalks voor zomer 2023, onder meer bij Prada.

Verder speelt de textuur natuurlijk ook een rol. Het lijkt erop dat Marta van zichzelf al slag of krul in haar haar heeft. Heb jij dat niet wel wil je dit effect bereiken, dan zul je kwistig met de wax of mud pot in de aanslag moeten. In ieder geval is een matterend stylingsproduct gebruikt. Dat kneed je met je vingers in je haar en daarbij dwing je elke haarlok afzonderlijk op z’n plek.

Kijk tot slot ook even naar de haarkleur want die is ook de moeite waard. De ondertoon is een soort reebruin zonder al teveel rood met verder wat subtiele highlights die maar net even wat lichter zijn.

Supercool! Wil je zo’n kapsel, dan zit er maar één ding op. Laat je kapper deze foto’s zien en verder is het… fingers crossed.

