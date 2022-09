Zo gaan we de Max Mara mode voor winter 2022 2023 dragen

Streetstyle mode Max Mara. Op deze foto Tamara Kalinic. Foto Charlotte Mesman

Een modecollectie op de catwalk is één ding, het op straat zien dragen is iets totaal anders. Daarom is het streetstyle gebeuren rond de show locaties zo interessant. Je krijgt daar de vertaalslag van catwalk naar straat te zien. Op onze streetstyle foto’s zie je bijvoorbeeld hoe de Max Mara mode voor winter 2022 2023 zich laat dragen.

Want laten we eerlijk zijn: dat is altijd weer de vraag. Het verschil tussen catwalk en streetstyle is immers hemelsbreed. Ten eerste omdat de proporties van de modellen nog wel wat verschillen van die van de doorsnee mens. En de sfeer van de catwalk – muziek, schijnwerpers, tot in de puntjes uitgedachte combinaties – werkt natuurlijk ook mee.

De streetstyle mode bij Max Mara

En dus waren we best benieuwd wat we op de zaterdagochtend van 24 september 2022 om 9 uur ’s morgens op Piazza degli Affari in Milaan, de showlocatie van Max Mara, zouden gaan aantreffen.

Streetstyle mode Max Mara. Op deze foto Caro Daur. Foto ADVERSUS

Je kunt er gerust op zijn (maar dat was je natuurlijk al wel). De Max Mara mode voor winter 2022 2023 doet het ook op straat supergoed. We zagen veel total camel looks voorbijkomen. Nu heeft camel de neiging wat serieus te zijn maar in Max Mara’s geval viel dat reuze mee dankzij het gebruik van knuffelige teddy materialen en de giga formaten van de tassen die ook van teddy stofjes zijn gemaakt.

Streetstyle mode Max Mara. Op deze foto Yoyou Cao. Foto ADVERSUS

Ook de fabel dat je geen lange jurk tot op de grond kan dragen, als je petite bent, is de wereld uit, want influencer Yoyo Cao zag er in haar rode Max Mara jurk met rode teddy rugzak (weer ton sur ton) fantastisch uit.

Van de mouwloze puffercoat die influencer Alexandra Guerin droeg, kun je inderdaad zeggen dat-ie wat boxy maakt, maar ook in dit geval is dat eerder grappig dan storend of niet-flatterend.

Streetstyle mode Max Mara. Op deze foto Molly Chiang. Foto Charlotte Mesman

En verder vonden wij het ook op straat nog steeds heel grappig hoe tussen al die teddy items door dan toch vaak nog wat huid te zien is: blote armen, een stuk bloot been of een blote buik.

Streetstyle mode Max Mara. Op deze foto Leonie Hanne. Foto ADVERSUS

Natuurlijk is dit voor de winter niet realistisch maar daar valt wel een mouw aan te passen want de outfits lenen zich wel voor een truitje of een pantykous eronder. En bij zonnig herfstig weer is het leuk om met deze contrasten te spelen.

Bekijk onze streetstyle foto’s maar eens en laat je inspireren.

