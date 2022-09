De nageltrends voor 2023 zijn extreem of juist klassiek

Als we op de modemensen bij de Milan Fashion Week afgaan, dan gaan we in de nageltrends voor 2023 extreme of juist klassieke nagels zien.

Nageltrends voor 2023. Extreem lange en puntige nagels. Foto Charlotte Mesman

Of je het nu mooi vindt of niet, de nageltrends voor 2023 laten vooral extreem lange nagels zien. Deze beauty trend zit er al een tijdje aan te komen, maar lijkt nu echt door te zetten.

Extreme nageltrends voor 2023

Nageltrends voor 2023. Lange zilverkleurige nagels. Foto Charlotte Mesman

Tijdens de Milan Fashion Week voor zomer 2023 zagen we opvallend veel influencers met superlange nagels. Het ging dan natuurlijk om nepnagels: opplaknagels of gelnagels. Vooral de Aziatische influencers zijn er dol op.

Ook de nagelvormen zijn aan het veranderen. Gingen we de afgelopen jaren voor recht of op z’n hoogst voor een ballerinavorm, tegenwoordig mogen je nagels best amandelvormig of zelfs puntig zijn. Qua kleuren zagen we extreme dingen als krokodillendesigns en zilver voorbijkomen.

Klassieke nagels

Nageltrends voor 2023. Zwarte nagellak. Foto Charlotte Mesman

Maar gelukkig mag het ook klassieker, en praktischer. Mooi verzorgde rechte nagels behoren zeker nog niet tot het verleden. Ook stijlvolle nagellakkleuren als rood, beige, of grijstinten behoren tot de mogelijkheden. En zwart niet te vergeten. Met een winter waarin total black weer tot de modetrends behoort, is zwarte nagellak altijd goed.

Nageltrends voor 2023. Klassiek grijze nagellak. Foto Charlotte Mesman

Zoals wel te verwachten was, zijn felle en fruitige kleurtjes op z’n retour maar dat is eerder een kwestie van het seizoen. In de herfst en winter neigen we nu eenmaal naar wat meer gedekte kleuren.

Groene nagellak

Wel hadden wij verwachten wat meer groene nagellak te zien. Deze kleur zou het volgens de nagelexperts dit seizoen toch echt moeten gaan maken.

Goudkleurige ringen

Verder zal het je vast opgevallen zijn, dat de influencers nog steeds dol zijn op véél ringen, en dan het liefst in goudkleur.

