Dolce & Gabbana lente zomer 2023. Photo courtesy of Dolce & Gabbana

De nieuwe modecollectie voor zomer 2023 van Dolce & Gabbana heet ‘Ciao, Kim’. Bij fashionista’s zal nu vast een lichtje gaan branden. Ja, Kim is niemand minder dan Kim Kardashian. De socialite heeft een steentje bijgedragen aan de nieuwe zomercollectie van het modehuis. Voor het eerst zien we Dolce & Gabbana en Kim Kardashian samen op de catwalk.

Dolce & Gabbana Vrouw Lente Zomer 2023 – Photo courtesy of Dolce & Gabbana

Dolce & Gabbana en Kim Kardashian

Het hing eigenlijk al in de lucht na het huwelijk, de huwelijken van de Kardashian-zusjes in Italië waarbij iedereen gekleed ging in Dolce & Gabbana. Die samenwerking is toen blijkbaar zo goed bevallen dat het Italiaanse ontwerpersduo en de socialite besloten hebben om nog een keer de handen ineen te slaan.

Dolce & Gabbana Vrouw Lente Zomer 2023 – Photo courtesy of Dolce & Gabbana

En zo komt het dat de typisch Siciliaanse stijl van het modehuis – think zwarte jurken en kokerrokjes – voor zomer 2023 overgoten zijn met een sausje à la Kim Kardashian. Denk daarbij aan Kardashian grijstinten maar ook aan kristallen.

Dolce & Gabbana Vrouw Lente Zomer 2023 – Photo courtesy of Dolce & Gabbana

La Dolce Vita van Fellini. Kim Kardashian in een jurk à la Anita Ekberg

Dolce & Gabbana en Kim Kardashian op de catwalk van zomer 2023. Photo courtesy of Dolce & Gabbana

Overigens is Italië in de collectie nog steeds nadrukkelijk aanwezig. Dat hebben de ontwerpers hun publiek ook wel even duidelijk gemaakt door als hoofdinspiratie voor de nieuwe collectie de overbekende film La Dolce Vita van Federico Fellini te nemen. Marcello Mastroianni, het verboden bad in de Trevi fontein, en als afsluiting van de show, ziedaar Kim Kardashian jurk à la Anita Ekberg, met dat verschil dat deze jurk was overdekt met zwarte Swarovski kristallen van verschillende afmetingen voor een driedimensioneel effect.

Malena. Monica Bellucci’s dochter op de catwalk van Dolce & Gabbana

Deva Cassel, de dochter van Monica Bellucci, op de catwalk van Dolce & Gabbana. Photo courtesy of Dolce & Gabbana

Maar daarmee hebben we het nog niet gehad. Een andere (Italiaanse) schoonheid, een muze, voor de nieuwe modecollectie voor zomer 2023 van Dolce & Gabbana is het personage Malena (uit de gelijknamige film) dat in de jaren 2000 door Monica Bellucci werd vertolkt. Want in de mode, en zeker in de nieuwe modecollectie van Dolce & Gabbana, blijven we ook voor volgend jaar Y2K invloeden zien. Met name het korset, bij uitstek Y2K, neemt een centrale plek in de nieuwe zomercollectie in.

Dolce & Gabbana Vrouw Lente Zomer 2023 – Photo courtesy of Dolce & Gabbana

Met de verwijzingen naar de film Malena lag het voor de hand dat Deva Cassel, de dochter van Monica Bellucci, de modeshow voor Dolce & Gabbana zou lopen. Ze droeg een nauw sluitende zwarte jurk en een ketting met kruis, net zoals Malena.

Dolce & Gabbana Vrouw Lente Zomer 2023 – Photo courtesy of Dolce & Gabbana

Al met al dus weer een echte Dolce & Gabbana collectie, super Italiaans, met een tikkeltje Kim.

