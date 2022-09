De allernieuwste TikTok beauty trend is skin cycling

Als we het over TikTok beauty trends hebben, is een beetje scepticisme altijd op z’n plaats. We hebben al van alles meegemaakt: slugging (enorme hoeveelheden vaseline op het gezicht tijdens de nachtrust), groene highlights, skin cocktailing (een mix van huidverzorgende producten). Maar de allernieuwste TikTok beauty trend, skin cycling, komt uit de koker van een professional.

Deze skin care methode is uitgedacht door Whitney Bowe, dermatoloog uit New York, en auteur van The Beauty of Dirty Skin, The Surprising Science of Looking and Feeling Radiant from the Inside Out. Zoals je al begrepen hebt, gaat het in skin cycling over het afwisselen van bepaalde skin care producten, of beter skin care ingrediënten.

Zo ziet de allernieuwste TikTok beauty trend ‘skin cycling’ eruit

De ingrediënten zijn oude bekende: alfa- en betahydroxyzuren (AHA en BHA) ofwel chemische exfolianten, en verder retinol, het anti-aging ingrediënt bij uitstek, en tot slot een vochtinbrengende en voedende nachtcrème met anti-oxidanten als niacinamide.

De skin cycling methode bestaat uit vier nachten:

nacht 1 ga je exfoliëren met een AHA (droge, rijpe huid) of BHA (vette of gecombineerde huid);

(droge, rijpe huid) of (vette of gecombineerde huid); nacht 2 ga je je huid verzorgen met een anti-aging crème op basis van retinol ;

; nacht 3 en 4 gun je je huid rust en gebruik je de voedende en hydraterende nachtcrème.

Als je een vette huid heb, kun je de eerste fase, exfoliëren, met één of twee nachten verlengen.

Het idee achter deze skin cycling methode is dat exfolianten en werkzame stoffen als retinol je huid kunnen irriteren en de huidbarrière kunnen aantasten. Door je huid na twee dagen rust te gunnen, voorkom je huidirritaties en behoudt je huid zijn natuurlijke beschermende barrière.

Overdag bescherm je je huid verder goed tegen de zon met een UV-filter. Verder is het altijd heel belangrijk om je huid voor het gebruik van je skin care goed te reinigen met milde reinigingsproducten.

Natuurlijk ben je er met één cyclus nog niet. Skin care vraagt, we zeggen het altijd, om toewijding en regelmaat in de tijd. Daarbij is het belangrijk dat je je huid en de reacties ervan op de verschillende skin care producten goed leert kennen. Skin cycling kan je daarbij helpen.

