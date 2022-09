Dat Giorgio Armani van korte en halflange kapsels houdt, is publiek geheim. Deze halflange kapsels voor 2023 zagen we bij Emporio Armani.

Halflange kapsels voor 2023 bij Emporio Armani. Foto Charlotte Mesman

Tijdens de Milan Fashion Week stuiten we niet alleen op de allernieuwste modetrends maar krijgen we ook een voorproefje van de allernieuwste haartrends. Zo zagen we bij Emporio Armani, de jonge lijn van de Italiaanse modeontwerper Giorgio Armani, supercoole halflange kapsels voor 2023 voorbijkomen.

De haarlengtes tijdens de Milan Fashion Week

En niet alleen bij Emporio Armani. Ook op andere catwalks zagen we korte koppies. Korte en halflange kapsels (bob en lob kapsels) blijven een grote favoriet. Maar voordat we je meer vertellen over de halflange kapsels bij Emporio Armani eerst even iets meer over de haarlengtes tijdens deze Milan Fashion Week.

Superlang haar is een nieuwe trend

Die haarlengtes lopen uiteen van XXXL tot pittig kort. Met XXXL bedoelen we echt héél lang haar. Denk daarbij niet aan haar dat halverwege de rug valt, nog maar tot op de billen of zelfs tot over de knieën. Soms is het haar echt, soms ook niet. Maar daar gaat het niet om. Lang haar, supersuperlang haar is hot!

Bob kapsels bij Emporio Armani

Maar zoals gezegd blijft ook de middenlengte en het bob kapsel heel geliefd. Ook daar zien we een nieuwe trend: invloeden uit de jaren ’60. Think bob kapsels met naar buiten geföhnde punten. Natuurlijk is het allemaal weer net even anders. Vandaag de dag krijgen die punten een schitterende beweging mee en is alles wat minder stijf. Het is echt iets om mee te experimenteren. Dus krul die haarpunten maar eens naar buiten.

En bekijk de kapselfoto’s maar eens. Zo’n kort kapsel voor 2023 willen we allemaal wel. Waar wachten we nog op? Gelijk doen.

