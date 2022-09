Elk seizoen verbazen wij ons weer over de hoeveelheid animalier prints in de mode. De nieuwe dierenprints voor winter 2022 2023 zijn heftig.

Dierenprints bji Roberto Cavalli. Photo courtesy of Roberto Cavalli

We dachten dat we zo ongeveer alles in de mode al gezien hadden, maar daar vergisten we ons in. Zo verraste het Italiaanse modehuis Roberto Cavalli ons met een aantal interpretaties van de wilde-katten-prints die er niet om liegen. De nieuwe dierenprints voor winter 2022 2023 die het maison de catwalk opstuurde, waren… heftig, en vernieuwend.

Catsuit in wilde katten print. Photo courtesy of Roberto Cavalli

Van oudsher zijn er in Cavalli’s modecollecties veel wilde-katten-prints – luipaardprints, tijgerprints – te vinden, maar voor winter 2022 2023 vormen deze fantasieën het hoofdthema, de leidraad van de collectie, en wel in bijzondere uitvoeringen.

Nieuwe dierenprints

Een schilderachtige interpretatie van de luipaardprint. Photo courtesy of Roberto Cavalli

Vooral luipaardprints kwamen we in allerlei interpretaties tegen: klassiek, maar ook in schilderachtige versies en zelfs in pareltjes of kristallen op een doorzichtige ondergrond.

Luipaardprint in kristallen. Photo courtesy of Roberto Cavalli

Niet alleen de fantasieën zelf zijn een spektakel, hetzelfde geldt voor de vormgeving. We noemen de catsuit en wederom de doorzichtige geborduurde jurk.

En dan zijn er nog de combinaties van dierenprint met fluweel in schitterende kleuren: amber en smaragdgroen, om er maar een paar te noemen.

Luipaardprint met ambergeel fluweel. Photo courtesy of Roberto Cavalli

Verder signalen we je de combinatie van wilde-katten-prints met bloemenprints die we in verschillende looks tegenkomen.

Luipaardprint in combinatie met bloemenprint. Photo courtesy of Roberto Cavalli

En nu jij!

Cavalli heeft hier letterlijk alles uit de kast getrokken. En ook al blijven we ons erover verbazen dat we steeds maar weer luipaard- en tijgerprints in de mode blijven zien – hebben we dat nu al niet gezien?! zeggen we elke keer – dan moeten we toegeven dat Cavalli met zijn interpretaties toch echt iets nieuws laat zien. En daar gaat het uiteindelijk om.

Bekijk de catwalkfoto’s maar eens. Wie weet brengen ze je nog op vernieuwende ideeën voor de dierenprints die jij nog hebt hangen.

