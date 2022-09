Deze doorzichtige rok is dé ster van de street style mode bij Prada

Doorzichtige rokken in de street style bij Prada. Foto Charlotte Mesman

In de street style mode bij de show van Prada van 22 september 2022 was de doorzichtige rok uit de winter collectie dé ster. Nagenoeg alle influencers droegen er eentje.

Zo werkt de street style mode

Doorzichtige rok met trui en blazer. Alles van Prada. Influencer Niki Wu Jie. Foto Charlotte Mesman

Voordat we je meer over die rok vertellen eerst even iets voor de street style mode tijdens de Fashion Weeks. Tegenwoordig is het goed gebruik dat de modehuizen influencers uitnodigen voor de front row van hun show. Vanzelfsprekend moeten die influencers een groot aantal volgers hebben en het liefst er ook nog een beetje leuk uitzien.

Het modehuis kleedt de influencers dan met outfits van het komende seizoen, in dit geval herfst winter 2022 2023 (terwijl op de catwalks alweer de modecollecties voor zomer 2023 worden geshowd).

Vervolgens is het de bedoeling dat de influencers zich voor en na de modeshow vooral véél door de street style laten fotograferen. De rest begrijp je zelf ook wel. De streetstyle foto’s met daarop de looks uit de nieuwe mode collectie, in dit geval voor herfst winter 2022 2023, die al in de winkel hangen, overspoelen het internet en gaan zo de hele wereld over. Top!

De doorzichtige rok in de street style bij Prada

Doorzichtige rokken in de street style bij Prada. Foto Charlotte Mesman

Terug naar de doorzichtige rok bij Prada. Die komt in alle uitvoeringen in de mode collectie voor winter 2022 2023 voor: opgebouwd uit stroken of geheel doorzichtig met opgestikte bloemen. Soms ook als jurk. Prada ziet deze rokken en jurken het liefst in combinatie met een witte tanktop met Prada-logo, een item dat het nu al tot must-have voor winter 2022 2023 heeft geschopt.

Dat Prada zelf ook in de doorzichtige rok (en jurk) een cult item ziet, bleek wel tijdens de street style mode bij de Prada show voor lente zomer 2023 in Milaan. Zoals gezegd, droegen bijna alle influencers zo’n rok. Er waren er zelfs die dezelfde rok droegen! Ook in de street style mode waren de rokken, net zoals op de catwalk, met witte tanktops gecombineerd.

Modelook voor winter 2022 van Prada. Foto Charlotte Mesman

Het klinkt allemaal heel zomers, maar Prada liet ook zien dat de doorzichtige rok met tanktop ook in de winter kan worden gedragen, namelijk met een oversized blazer, of met een wollen truitje met wit colletje en daarover een blazer. Of misschien wel met een lange oversized jas.

En voor degenen die zo’n transparante rok iets teveel van het goede vinden (veel influencers liepen er letterlijk in ondergoed bij), dan zijn er altijd nog de rokken waarvan de bovenste lagen niet transparant zijn.

Bekijk de street style foto’s maar eens en laat je inspireren voor jouw nieuwe winterlook.

