5x Lunchgerechten om jezelf te verwennen. Wentelteefjes

Maak van de lunch een feest. Geef jezelf iets om naar uit te kijken. Een lekkere en gezellige lunch geeft je dagen kleur. Dus waarom zou je jezelf niet verwennen met een luxe salade of, voor de verandering, met een zoet gerecht. Er is vaak maar weinig extra tijd voor nodig om je dagelijkse lunchroutine te doorbreken met een hapje waar je echt blij van wordt. We hebben vijf lunchgerechten voor je. Vijf ideeën om je door te laten inspireren.

#1 Quinoa salade met edamame boontjes

Quinoa is een gezonde en lekkere basis voor een maaltijdsalade. Geef je salade een luxe twist mee met ingrediënten als edamameboontjes, pistachenootjes en – als het seizoen ernaar is – granaatappelpitjes of anders rozijntjes. Ook het oog wil wat. Heb je nog even wat tijd, druk dan een halve citroen op een hete grill. Van zo’n zonnige garnering word je blij. Klik hier voor een quinoa salade recept.

#2 Wentelteefjes

Houd je van zoet, maak dan eens wentelteefjes zoals oma dat vroeger deed. De basis voor wentelteefjes is brood en eieren, plus suiker en kaneel en een klontje boter om in te bakken. Allemaal dingen die je vast in huis hebt. Eenvoudig maar overheerlijk. Je kunt er ook melk aan toevoegen. Je kunt wentelteefjes zo lekker maken als je zelf wilt. Het is pure verwennerij! Klik hier voor wentelteefjes recepten.

#3 Omeletrolletjes met verse lentekruiden

Een omelet is ook altijd een goed idee voor de lunch. Geef je omelet een heerlijk landelijke smaak mee met verse kruiden van het seizoen. Ga voor allerlei kruiden zoals majoraan, bieslook, venkelkruid, munt, hak ze fijn, schep ze door elkaar en bak ze handjesvol mee. Rol de kruidenomelet op, snijd ‘m in stukken en serveer ‘m met satéprikkertjes. Of je nu alleen luncht of met huisgenoten of vriendinnen, maak er iets bijzonders van. Klik hier voor een recept.

#4 Bio brood met kwark en tuinkers

Heb je niet veel tijd om aan je lunch te besteden maar wil je jezelf toch op iets bijzonders trakteren, denk dan eens aan bio brood met kwark en verse tuinkers. Het is een klassiek recept, fris en lekker, en ook nog eens heel gezond. Klik hier voor een recept.

#5 Pizza met bloemkoolbodem

Maak van je lunch een feest met een pizza met krokante bloemkoolbodem. Het is een licht en luchtig alternatief voor de klassieke pizza met deegbodem. En wel zo gezond! Voor de garnering kun je denken aan mozzarella en tomaat maar je kunt er natuurlijk ook andere lekkere dingen aan toevoegen. Klik hier voor een pizza met bloemkoolbodem recept.