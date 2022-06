Quinoa salade met granaatappelpitjes en edamameboontjes

Eén van onze favoriete recepten is ‘quinoa salade’: supergezond, veelzijdig en lekker. Je kunt er eigenlijk alle kanten mee op. Voor deze salade kozen we een paar exotische ingrediënten: edamameboontjes (een welkome afwisseling op doperwtjes), granaatappelpitjes (voor een zoete touch) en gele trostomaatjes (voor een zonnig kleurtje).

Je kunt er natuurlijk nog heel veel andere groenten, peulvruchten en zelfs fruit bij halen. Als je van kaas houdt, kun je feta, Hüttenkäse of Emmenthal toevoegen. Je kunt deze salade zo lekker maken als je wilt.

Hier is ons recept voor vandaag. Omwille van onze ‘slanke lijn’ (smile) kozen we voor een kaasloze variant.

Ingrediënten

Quinoa salade met granaatappelpitjes en edamameboontjes

Quinoa

Gerst (of parelgort)

1 Granaatappel

Gele trostomaatjes

Geroosterde pistachenoten

Paprika in zoetzuur

Edamameboontjes (Japanse sojaboontjes)

Extravergine olijfolie

Vers citroensap

Zout

Bereiding

Spoel de quinoa en de parelgort (of gerst) onder stromend water af en kook ze volgens de instructies op de verpakking. [Gewoonlijk kook je de quinoa in water met zout: voor elke kop quinoa staan 2 koppen water. De kooktijd is ongeveer 20 tot 25 minuten. De verhouding parelgort:water is 1:3 (voor elke kop parelgort staan 3 koppen water). De kooktijd is ongeveer 30 minuten.]

Verwijder de pitjes uit de granaatappel. Rooster de pistachenoten in een verhitte koekenpan in ongeveer 5 minuten lichtbruin. Was de tomaatjes en snijd ze doormidden. Snijd de paprika in stukjes. Pel de peulvruchtjes (de peultjes zelf zijn hard en draderig, de boontjes zijn zacht en nootachtig van smaak).

Doe de quinoa, de parelgort en alle andere ingrediënten bij elkaar in een grote kom en maak deze granensalade aan met olijfolie, citroensap en zout.

Quinoa salade met granaatappelpitjes en edamameboontjes

Je kunt de salade garneren met een halve citroen die je, na het roosteren van de pistachenootjes, even stevig op de verhitte bodem van de koekenpan hebt gedrukt voor een mooie, goudbruine afwerking.