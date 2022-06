De spijkerrok is terug in beeld. Er is één model waar wij wel heel erg van gecharmeerd zijn.

Deze spijkerrokken voor zomer 2022 zijn cool. Photo courtesy of Dior

Spijkerrokken gaan we volgens de allernieuwste modetrends voor zomer 2022 weer volop dragen. Net zoals dat voor alle andere rokken geldt, is elke lengte goed. Van lang met een jaren ’70 snit tot mini.

Maar er is een model dat waar wij weg van zijn: de midi lange denim plooirok. Vooral die plooien doen het ‘m. Want je zult het met ons eens zijn dat het best bijzonder is als je een stug materiaal als denim gaat plooien!

Toch zien we dit soort rokken momenteel voorbijkomen. Een prachtexemplaar zagen we bij Dior waar de plooien zelfs in verschillende kleuren denim waren uitgevoerd. De rok werd geshowd met een kuis wit bloesje.

5x Casual streetstyle looks voor frisse (koude) lente en zomerdagen. Foto Charlotte Mesman

Ook op straat zien we denim plooirokken al dragen. Tijdens de Fashion Week spotten we een model in dergelijke rok. Ze had ‘m gecombineerd met een mesh truitje, een andere modetrend voor zomer 2022.

Deze spijkerrokken voor zomer 2022 zijn cool. Photo courtesy of Dsquared2

Een ander model wat dan wel niet geplooid is, maar zeker ook getuigt van creativiteit is de midi patchwork spijkerrok van Dsquared2.

Allemaal supercoole spijkerrokken dus die net wat gekleder zijn dan het doorsnee model. Draagbaar voor iedereenn elke leeftijd, en net zo hip als een mini rokje in spijkergoed.